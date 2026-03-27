Best Time To Exercise: గుండె పదిలంగా ఉండాలి అంటే.. ఈ సమయాల్లో మాత్రమే ఎక్సర్సైజ్ చేయండి..!

Heart Health: మన ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే రోజూ వ్యాయామం చేయడం చాలా అవసరం. కానీ ఎప్పుడు వ్యాయామం చేస్తామన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం అని తాజా పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉదయం సమయం వ్యాయామానికి చాలా మంచిదిగా నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
అమెరికన్ కాలేజ్ ఆఫ్ కార్డియాలజీ చేసిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం…ఉదయం 7 గంటల నుంచి 8 గంటల మధ్య వ్యాయామం చేసే వారికి గుండె సంబంధిత సమస్యలు తక్కువగా ఉంటాయని తెలిసింది. ఈ సమయంలో శరీరం మరింత యాక్టివ్‌గా పనిచేస్తుంది. దీంతో ఆరోగ్యానికి ఎక్కువ ప్రయోజనం లభిస్తుంది.  

ఉదయం వ్యాయామం చేసే వాళ్లలో ఒబెసిటీ అంటే లావు సమస్య 35 శాతం వరకు తగ్గుతుందని పరిశోధకులు తెలిపారు. అలాగే గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం 31 శాతం తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా షుగర్ వచ్చే ప్రమాదం కూడా 30 శాతం వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. 

ఉదయం సమయంలో శరీరంలో ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మనం తీసుకునే ఆహారం త్వరగా శక్తిగా మారుతుంది. అలాగే శరీరంలో ఉన్న కొవ్వు కూడా త్వరగా కరుగుతుంది. అందుకే ఉదయం వ్యాయామం చేయడం వల్ల బరువు తగ్గడం కూడా.. సులభమవుతుంది.

రోజూ కేవలం 30 నుంచి 45 నిమిషాల పాటు వాకింగ్, జాగింగ్ లేదా చిన్న చిన్న వ్యాయామాలు చేయడం సరిపోతుంది. జిమ్‌కి వెళ్లకపోయినా ఇంట్లోనే సులభమైన వ్యాయామాలు చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా నియమంగా చేయడం చాలా ముఖ్యం.  

కాబట్టి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కేవలం వ్యాయామం చేయడం సరిపోదు. సరైన టైమ్‌లో చేయడం కూడా అవసరం. అందుకే ప్రతి రోజు ఉదయం 7 నుంచి 8 గంటల మధ్య వ్యాయామం చేయడానికి అలవాటు పడితే గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఇది మన జీవితాన్ని ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా మార్చే చిన్న కానీ ముఖ్యమైన అలవాటు.

