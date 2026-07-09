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Best Time to Visit DMart: డీమార్ట్‌కు ఈ తేదీల్లో వెళ్తే మీ సమయం, డబ్బు రెండూ ఆదా..!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 09, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:59 PM IST

Best Time to Visit DMart: తక్కువ ధరల్లో నిత్యావసర వస్తువులు కొనుగోలు చేయాలంటే చాలా మంది ముందుగా గుర్తు చేసుకునే స్టోర్ డీమార్ట్. కిరాణా సరుకుల నుంచి ఇంటి అవసరాల వరకు ఎన్నో వస్తువులు ఒకే చోట లభించడంతో ప్రతి రోజు పెద్ద సంఖ్యలో వినియోగదారులు డీమార్ట్‌ను సందర్శిస్తుంటారు. అయితే రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే సమయాల్లో షాపింగ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ సమయం వృథా అవుతుంది. అందుకే ఎప్పుడు వెళ్లితే సౌకర్యంగా ఉంటుందో తెలుసుకోవడం మంచిది.

DMart best shopping day1/5

డీమార్ట్ టిప్స్

డీమార్ట్‌లో నెల ప్రారంభ రోజుల్లో సాధారణంగా ఎక్కువ రద్దీ కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రతి నెల 1వ తేదీ నుంచి 7వ తేదీ వరకు వినియోగదారుల సంఖ్య భారీగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో బిల్లింగ్ కౌంటర్ల వద్ద పొడవైన క్యూలు కనిపిస్తాయి. అలాగే పార్కింగ్ స్థలాలు కూడా పూర్తిగా నిండిపోతుంటాయి. దీంతో షాపింగ్ పూర్తి చేయడానికి ఎక్కువ సమయం పడే అవకాశం ఉంటుంది.  

Avoid crowds at DMart2/5

డీమార్ట్‌కు వెళ్లే ఉత్తమ సమయం

నెల మొదటి వారంలో రద్దీ పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఉద్యోగుల జీతాలు రావడం. జీతం అందుకున్న తర్వాత చాలా కుటుంబాలు ఒకేసారి నెలకు అవసరమైన కిరాణా సరుకులు, గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేస్తాయి. దీనికి తోడు శనివారం, ఆదివారం సెలవు రోజులు కావడంతో కుటుంబ సభ్యులు కలిసి షాపింగ్‌కు రావడం వల్ల రద్దీ మరింత పెరుగుతుంది.  

DMart shopping guide3/5

డీమార్ట్ రద్దీ

ఈ సమయంలో కొన్ని ఆఫర్ ఉత్పత్తులు కూడా త్వరగా అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల కావాల్సిన వస్తువులు అందుబాటులో లేకపోవచ్చు. అలాగే బిల్లు చెల్లించేందుకు కూడా ఎక్కువసేపు వేచి ఉండాల్సి రావచ్చు. అయితే ప్రశాంతంగా, తక్కువ సమయంలో షాపింగ్ పూర్తి చేయాలనుకునే వారు నెలలో 10వ తేదీ నుంచి 25వ తేదీ మధ్య వెళ్లడం మంచిదని రిటైల్ రంగ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజుల్లో వినియోగదారుల రద్దీ సాధారణంగా తక్కువగా ఉంటుంది.  

DMart crowd timing4/5

డీమార్ట్ షాపింగ్ గైడ్

అలాగే సోమవారం నుంచి గురువారం వరకు వెళ్లడం కూడా మంచి ఎంపికగా భావిస్తున్నారు. వారాంతపు రోజులతో పోలిస్తే ఈ రోజుల్లో స్టోర్లలో రద్దీ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉదయం స్టోర్ తెరిచిన వెంటనే లేదా మధ్యాహ్నం ప్రారంభ సమయంలో వెళ్లితే మరింత సౌకర్యంగా షాపింగ్ చేయవచ్చు.  

Best time to visit DMart5/5

డీమార్ట్ ఆఫర్లు

షాపింగ్‌కు వెళ్లే ముందు అవసరమైన వస్తువుల జాబితా సిద్ధం చేసుకుంటే సమయం ఆదా అవుతుంది. అవసరానికి మించిన కొనుగోళ్లు కూడా తగ్గుతాయి. సరైన రోజు, సరైన సమయాన్ని ఎంచుకుంటే డీమార్ట్‌లో రద్దీ లేకుండా సులభంగా, వేగంగా షాపింగ్ పూర్తి చేసుకోవచ్చు.

TAGS:
DMart Shopping Tips
Best time to visit DMart
DMart crowd timing
DMart shopping guide
Avoid crowds at DMart

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