Best Time To Drink Water: నీళ్లు ఇలా తాగితేనే బరువు తగ్గడంతో సహా ఎన్నో లాభాలు.. లేదంటే సమస్యలు రావచ్చు!

Written ByVishnupriya
Published: May 29, 2026, 02:44 PM IST|Updated: May 29, 2026, 02:44 PM IST

Best Time To Drink Water: మన శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే నీరు చాలా అవసరం. శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడం నుంచి జీర్ణక్రియ, రక్త ప్రసరణ, శరీరంలోని వ్యర్థాలను బయటకు పంపించడం వరకు ఎన్నో పనుల్లో నీరు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే చాలామంది రోజుకు ఎంత నీరు తాగామనేది చూసుకుంటారు కానీ.. ఏ సమయంలో తాగాలి అన్న విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోరు. నిపుణుల ప్రకారం నీళ్లు సరైన సమయంలో తాగితే శరీరానికి మరింత మేలు జరుగుతుంది.

నీళ్లు తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలు

ఉదయం నిద్రలేవగానే ఒకటి లేదా రెండు గ్లాసుల నీళ్లు తాగడం మంచిదని చెప్తున్నారు. రాత్రంతా శరీరానికి నీరు అందదు కాబట్టి ఉదయాన్నే నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరం హైడ్రేట్ అవుతుంది. అలాగే మెటాబాలిజం యాక్టివ్ అవ్వడానికి, జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటానికి ఉపయోగపడుతుంది. కొందరిలో మలబద్ధకం తగ్గడంలో కూడా ఇది సహాయపడుతుంది.  

ఆరోగ్యానికి నీరు

భోజనం చేసే 20 నుంచి 30 నిమిషాల ముందు నీళ్లు తాగడం మంచిది. ఇలా చేయడం వల్ల ఆకలి నియంత్రణలో ఉండటంతో పాటు జీర్ణక్రియకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. బరువు తగ్గాలని ప్రయత్నిస్తున్నవారికి ఇది మంచి అలవాటుగా చెప్తున్నారు.  

హైడ్రేషన్ టిప్స్

భోజనం చేసిన వెంటనే ఎక్కువగా నీళ్లు తాగడం మంచిది కాదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేస్తే జీర్ణక్రియ కొంత నెమ్మదించే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే కొద్దిసేపు గ్యాప్ ఇచ్చి నీళ్లు తాగడం మంచిదంటున్నారు.  

జీర్ణక్రియకు నీరు

వ్యాయామం చేసే ముందు, చేసిన తర్వాత కూడా నీళ్లు తాగాలి. దీంతో డీహైడ్రేషన్ రాకుండా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వేసవిలో ఇది చాలా అవసరం. చాలామంది దాహం వేసినప్పుడే నీళ్లు తాగుతారు. కానీ దాహం వేసే సమయానికి శరీరం ఇప్పటికే నీటి లోపానికి గురై ఉండొచ్చు. అందుకే రోజంతా కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు తాగడం మంచిది.  

మెటాబాలిజం కోసం నీరు

రాత్రి నిద్రపోయే ముందు ఎక్కువగా నీళ్లు తాగితే నిద్రకు అంతరాయం కలగొచ్చు. కాబట్టి అవసరానికి తగ్గట్టుగా మాత్రమే తీసుకోవాలి. సాధారణంగా రోజుకు 2 నుంచి 3 లీటర్ల నీరు తాగాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

