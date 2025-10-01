Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..

Happy Vijayadashami Wishes In Telugu: విజయదశమి పండగను హిందువులు అత్యంత కీలకమైన పండగగా భావిస్తారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగ రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలను తెలియజేయండి.
Happy Vijayadashami Wishes In Telugu: తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలు అత్యంత ఘనంగా జరుపుకునే పండుగలు విజయదశమి ఒకటి. ఈ విజయదశమి పండగను దసరా పండుగగా కూడా పిలుస్తారు. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయాన్ని సూచించేందుకు ఈ పండగను భారతీయులు జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. నవరాత్రి ఉత్సవాల పది రోజుల తర్వాత ఆశ్వయుజ శుక్ల పక్షం దశమి రోజున ఈ పండగను జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండుగ రోజున అందరూ బాగుండాలని.. మీ మేలుకోరి వారికి ఇలా విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలపండి..
అహంకారం పై విజయం.. చీకటిపై వెలుగు సాధించిన విజయానికి గుర్తింపుగా.. దసరా పండగను జరుపుకుంటారు.. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండుగ రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి.
మీ జీవితంలో ఆ దుర్గాదేవి ఆశీస్సులతో సకల విజయాలు వెల్లువిర్యాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరున విజయదశమి శుభాకాంక్షలు..
ఈ దసరా పండగ మీ మనసులోని చెడు ఆలోచనలను తొలగించి.. మంచి లక్ష్యాలను తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ పేరుపేరునా దసరా శుభాకాంక్షలు..
దసరా పండగ కొత్త ఆరంభాలకు నాంది పలికే ఓ అద్భుతమైన పర్వదినం.. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండగ నుంచి మీ ప్రయత్నాలన్నీ దిగ్విజయం కావాలని కోరుకుంటూ.. ప్రతి ఒక్కరికి దసరా శుభాకాంక్షలు..
ఈ దసరా పండను ప్రతి ఏడాది లాగా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుంటుంబ సభ్యులకు దసరా శుభాకాంక్షలు..