Best Tower Air Coolers 2026: రూ.12,000లోపు బెస్ట్ టవర్ ఎయిర్ కూలర్లు… వేసవికి టాప్ ఆప్షన్స్!

Best Tower Air Coolers 2026:వేసవి కాలంలో చల్లని గాలి కోసం చాలా మంది ఎయిర్ కూలర్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నగరాల్లో తక్కువ స్థలం ఉండటంతో టవర్ ఎయిర్ కూలర్లు మంచి ఎంపికగా మారాయి. ఇవి తక్కువ ఖర్చుతో, తక్కువ విద్యుత్ వినియోగంతో మంచి కూలింగ్ ఇస్తాయి. ఇప్పుడు రూ.12,000 లోపు లభించే కొన్ని మంచి టవర్ కూలర్లను సులభంగా చూద్దాం.
Symphony Diet 3D 30i మధ్యస్థ గదులకు మంచి ఆప్షన్. ఇది 30 లీటర్ల ట్యాంక్తో వస్తుంది. హనీకాంబ్ కూలింగ్ ప్యాడ్స్ వలన గాలి సమంగా గదిలో వ్యాపిస్తుంది. దీన్ని రోజూ ఉపయోగించడానికి సులభంగా ఉంటుంది మరియు మెయింటెనెన్స్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.
HAVAI Thunder-75 పెద్ద ట్యాంక్ కోసం ప్రసిద్ధి. ఇది 70 లీటర్ల ట్యాంక్తో వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువసేపు నీరు మార్చాల్సిన అవసరం ఉండదు. గాలి వేగం కూడా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మధ్యస్థ గదుల్లో బాగా పనిచేస్తుంది.
Havells Zurii 60L మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీతో ఉంటుంది. ఇది 60 లీటర్ల ట్యాంక్తో ఎక్కువసేపు కూలింగ్ ఇస్తుంది. వేసవిలో నిరంతరంగా ఉపయోగించడానికి ఇది మంచి సెలక్షన్ గా ఉంటుంది.
Voltas Slimm 35 చిన్న గదుల కోసం సరైన కూలర్. ఇది సన్నగా ఉండటం వల్ల తక్కువ స్థలంలో కూడా సులభంగా పెట్టుకోవచ్చు. గాలి పంపిణీ సమంగా ఉంటుంది, శబ్దం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.
Symphony Diet 12T వ్యక్తిగత ఉపయోగానికి అనువైన కూలర్. ఇది చిన్న ట్యాంక్తో వస్తుంది కానీ తక్కువ విద్యుత్ వినియోగంతో రోజూ ఉపయోగించవచ్చు. చిన్న గదులకు ఇది సరిపోతుంది.
Croma 30L Tower Air Cooler ప్రత్యేకంగా ఇన్వర్టర్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. కరెంట్ పోయినా పని చేస్తుంది. ఇందులో ఆటో స్వింగ్, మల్టిపుల్ స్పీడ్ ఆప్షన్లు ఉండటం వల్ల ఉపయోగించడం సులభం.
Crompton Surebreeze 24L స్థిరమైన పనితీరుతో బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది చిన్న మరియు మధ్యస్థ గదులకు సరిపోతుంది. దీని కూలింగ్ ప్యాడ్స్ మంచి ఫలితం ఇస్తాయి, దీర్ఘకాలం ఉపయోగించవచ్చు.