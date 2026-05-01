USB Portable Air Cooler Deals: అమెజాన్లో USB పోర్టబుల్ ఎయిర్ కూలర్స్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? వేసవికాలం సందర్భంగా వీటిపై ప్రత్యేకమైన ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. కాబట్టి ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
USB Portable Air Cooler Deals: ప్రస్తుతం అమెజాన్తో పాటు ఫ్లిప్కార్ట్లో USB పోర్టల్ ఎయిర్ కూలర్లకు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. చాలామంది ఎక్కువగా ఈ పోర్టబుల్ ఎయిర్ కూలర్స్ కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా టేబుల్స్ పై కూర్చుని ఎక్కువగా పనులు చేసేవారు వీటిని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, మీరు కూడా ఏసీ లాంటి గాలిని అందించే మంచి పోర్టబుల్ ఎయిర్ కూలర్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?
అమెజాన్లో USB పోర్టబుల్ ఎయిర్ కూలర్లపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన పర్సనల్ కూలర్స్ పై ఏకంగా 40 నుంచి 50 శాతం వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
Enakshi 3 Gear Adjustable USB ఎయిర్ కూలర్ అత్యంత తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 33 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా వాటిపై అదనంగా బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటన్నిటిని వినియోగిస్తే చాలా చీప్ ధరకే దీనిని పొందొచ్చు..
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ పోర్టబుల్ ఎయిర్ కూలర్ ధర MRP రూ.5,370 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి 33 శాతం స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో కేవలం రూ.3,585కే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా దీనిని EMI ఆప్షన్స్ ద్వారా కొనుగోలు చేసే వారికి స్పెషల్గా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించడం విశేషం..
అయితే, ఈ పోర్టబుల్ ఎయిర్ కూలర్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో లభిస్తోంది ముఖ్యంగా ఇది 3 Gear Adjustable ఫీచర్తో అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల మీకు కావాల్సిన సమయంలో కావాల్సినంత గాలిని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇందులో మల్టీ ఫంక్షన్ హాల్ సపోర్టు కూడా లభిస్తుంది. దీనివల్ల గాలిలోని తేమను పెంచి చల్లదనాన్ని అందిస్తుంది.
ఇక ఇందులో ఉన్న మరో అద్భుతమైన ఫీచర్ యూఎస్బి పవర్ సపోర్ట్. దీనివల్ల పవర్ బ్యాంకుతో పాటు ల్యాప్టాప్ అడాప్టర్ల ద్వారా USB కేబుల్ వినియోగించి సులభంగా ఈ కూలర్ ను రన్ చేయవచ్చు. అలాగే ఇందులో ప్రత్యేకమైన LED లైట్ సపోర్టు కూడా అందుబాటులో ఉంది. చీకట్లో మీరు దీనిని వినియోగించినప్పుడు కావలసినప్పుడు ఈ లైట్స్ ను ఆన్ చేసుకోవచ్చు..