English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Protein Dosa Recipe: దోశలను ఇలా తింటే.. శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ లభించి బరువు తగ్గడం ఖాయం..!

Protein Dosa Recipe: దోశలను ఇలా తింటే.. శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ లభించి బరువు తగ్గడం ఖాయం..!

Protein Rich Dosa: దోస అంటే ఇష్టంలేని వారు ఎవరు ఉండరు. కానీ సాధారణంగా దోసలో ఎక్కువగా బియ్యం.. వాడటంతో ప్రోటీన్ స్థాయి తక్కువగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మనం తీసుకునే ఆహారంలో ప్రోటీన్ ఉండడం చాలా అవసరం.  దోస రుచిని అలాగే ఉంచుతూ దోసలో ప్రోటీన్‌ను పెంచే కొన్ని సులభమైన మార్గాలు చూద్దాం.
1 /5

దోస పిండిలో కొంత బియ్యాన్ని తగ్గించి మినప పప్పు, పసర పప్పు (మూంగ్ దాల్‌) కలపండి. ఇది పిండికి  రుచి ఇస్తుంది..అలాగే దోసలో ప్రోటీన్ స్థాయి గణనీయంగా పెరుగుతుంది. పసర పప్పుతో చేసిన దోసలు తేలికగా, మృదువుగా ఉంటాయి.

2 /5

క్వినోవా ఒక అద్భుతమైన ప్రోటీన్ ఆహారం. దానిని రాత్రంతా నానబెట్టి ఉదయం బియ్యంతో.. పాటు గ్రైండ్ చేసి పిండిలో కలపండి. క్వినోవా దోస క్రిస్పీగా..రుచిగా వస్తుంది.   

3 /5

బియ్యం బదులుగా కొంత రాగి, కొర్ర, అరకలు వంటివి కలపడం ద్వారా దోస మరింత పోషకంగా మారుతుంది. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. దోసకు కొంచెం గ్రామీణ రుచి.. మంచి ఫైబర్ లభిస్తుంది.

4 /5

మొలకలు ప్రోటీన్‌ తో పాటు ఎన్నో ఎంజైమ్స్ కలిగి ఉంటాయి. కొద్దిగా మొలకలు చేసిన పసర పప్పు లేదా మసూర్దాల్ పిండిలో కలపండి. దీని వల్ల దోస రంగు కొంచెం గోధుమగా మారినా..పోషక విలువలు రెట్టింపవుతాయి.

5 /5

పిండిలో మార్పులు చేయకుండా దోస లోపల పన్నీర్ లేదా టోఫూ ఫిల్లింగ్ వేయండి. పన్నీర్‌ను చిన్న ముక్కలుగా చేసి నల్ల ఉప్పు, పసుపు, కొత్తిమీరతో కలిపి వాడవచ్చు. టోఫూ వాడితే వెగన్ డైట్‌కి సరిపోతుంది.

Protein Dosa Recipe Protein Rich Dosa high protein breakfast Healthy Dosa Recipe Best Protein Foods India dosa for weight loss

Next Gallery

Dhantersa: ధన త్రయోదశి రోజు పొరపాటున ఈ వస్తువులు కొనకూడదు..