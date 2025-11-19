English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • D Mart: డీమార్ట్‌ కన్నా తక్కువ ధరలు లభించేది ఇక్కడే! ఎక్కడో తెలుసా?

Very Cheap Compare With D Mart Offers And Discount Know Where: నిత్యావసర సరుకులు.. రోజు వారీ వస్తువులు కొనేందుకు మధ్య తరగతి ఆశ్రయించేది డీమార్ట్‌. కానీ డీమార్ట్‌ కన్నా తక్కువ ధరకు వస్తువులు, పదార్థాలు లభించే మరో మాల్‌ ఉంది. అదేమిటో తెలుసా? డీమార్ట్‌తో పోలిస్తే ఆ మాల్‌లో మరింత చవక. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
D Mart Vs Vishal Mega Mart: తక్కువ ధరలు, డిస్కౌంట్లు, పండుగ ఆఫర్లు వంటి కారణాలతో వినియోగదారులు అత్యధికంగా డీమార్ట్‌ను ఆశ్రయిస్తున్నారు. అయితే మార్కెట్‌లో డీమార్ట్‌ కంటే తక్కువ ధరలకు లభించే స్టోర్లు కొన్ని ఉన్నాయి. అంత కన్నా తక్కువ ధరలు, ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లతో కొన్ని మాల్‌లు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాం.

డీ-మార్ట్‌కు ప్రధాన పోటీగా జియో మార్ట్, రిలయన్స్ స్మార్ట్ బజార్‌తోపాటు బిగ్‌ బాస్కెట్ ఆన్‌లైన్‌లో పోటీకి వస్తోంది. ఎమ్మార్పీ కన్నా 40 శాతం వరకు ఈ మార్ట్‌లు తగ్గింపు ఇస్తున్నాయి. పప్పు, నూనె, టూత్ బ్రష్, సాస్ వంటి రోజువారీ ఉపయోగించే వస్తువులు చాలా తక్కువ ధరలకు లభిస్తాయి. 

రిలయన్స్ స్మార్ట్ బజార్ కూరగాయలు, కిరాణ సామగ్రి, బిస్కెట్లు, ప్యాకేజ్డ్ వస్తువులపై గొప్ప ఆఫర్లను ఆయా సంస్థలు అందిస్తున్నాయి. బిగ్‌బాస్కెట్ సేంద్రీయ ఉత్పత్తులు, రాగులు, ప్రీమియం నాణ్యత కలిగిన ధాన్యాలు మొదలైన వాటిని తక్కువ ధరలకు అందిస్తోంది. సాధారణంగా 10-12 శాతం వరకు తగ్గింపులు ఉంటాయి.

డీమార్ట్‌, రిలయన్స్‌ స్మార్ట్‌ బజార్‌, రత్నదీప్‌ వంటి వద్దకు వెళ్లలేని వారు బ్లింకిట్, జెప్టో, స్విగ్గీ ఇన్‌స్టామార్ట్ వంటి ఆన్‌లైన్‌ యాప్‌ను ఆశ్రయిస్తున్నారు. వీటి ద్వారా ఇంట్లో నుంచే ఆర్డర్‌ చేసి 10-20 నిమిషాల్లో వస్తువులను పొందుతున్నారు. ఈ యాప్‌లలో కూడా కొన్నిసార్లు డీమార్ట్‌ కన్నా తక్కువ ధరలకే లభిస్తాయి.

ఆన్‌లైన్‌ యాప్‌లలో రోజువారీ కిరాణ సామగ్రి, స్నాక్స్, వ్యక్తిగత సంరక్షణ వస్తువులు కొన్నిసార్లు డీమార్ట్‌ ధరలకు సమానమైన లేదా అంతకంటే తక్కువ ధరలకు లభిస్తాయి. అత్యవసరమైన సమయంలో యాప్‌లను వినియోగించుకోవచ్చు.

డీమార్ట్‌ మాల్‌ను కాకుండా రిలయన్స్ స్మార్ట్ పాయింట్, విశాల్ మెగా మార్ట్ వంటి దుకాణాల్లో అంతకన్నా తక్కువ ధరలకు కిరాణ సామగ్రి, గృహోపకరణాలు తక్కువ ధరకు లభిస్తున్నాయి. విశాల్ మెగా మార్ట్‌లో, బట్టలు, గృహోపకరణాలు కొన్నిసార్లు డీ మార్ట్ కంటే తక్కువ ధరలకు లభిస్తాయి. జుడియోలో దుస్తులు డీమార్ట్‌ కన్నా తక్కువ ధరకు అందిస్తోంది.

