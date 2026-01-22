DMart vs SMART Bazaar: డీమార్ట్‌ కన్నా చాలా తక్కువ.. 26 వరకు స్మార్ట్‌ బజార్‌ బంపర్‌ ఆఫర్లు

Better Than DMart SMART Bazaar Announces Full Paisa Vasool From 21st January To 26th: కిరాణ సామాన్లు.. నిత్యావసర వస్తువుల మార్కెట్ చాలా పెద్దది. అయితే మార్కెట్లో ఎవరు కొంత తక్కువ ధరకు అందిస్తుంటే ఆయా మార్కెట్లకు యమ డిమాండ్ ఉంటుంది. మార్కెట్లో డీమార్ట్ కన్నా అతి తక్కువ వస్తువులు అందించేందుకు రిలయన్స్ స్మార్ట్ బజార్ ఓ ఉత్సవాన్ని ప్రకటించింది.
నిత్యావసర వస్తువులు, కిరాణ సామగ్రిపై డీమార్ట్ కన్నా అతి తక్కువ ధరకు అందించే ఉత్సవాన్ని రిలయన్స్ స్మార్ట్ బజార్ ప్రారంభించింది. డీమార్ట్లో కన్నా తక్కువ ధరకు వస్తువులు, కిరాణా సామగ్రి లభించే ఉత్సవాన్ని ఈనెల 26వ తేదీ వరకు స్మార్ట్ బజార్ కొనసాగిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
రిలయన్స్ సంస్థ స్మార్ట్ బజార్కు మార్చి కిరాణ సామగ్రితోపాటు నిత్యావసర వస్తువులు అందిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా స్మార్ట్ బజార్ కేంద్రాలను విస్తరిస్తున్న రిలయన్స్ సంస్థ వినియోగదారులను ఆకర్షించేందుకు మరో ఆఫర్ల ఉత్సవాన్ని ప్రకటించింది.
ఫుల్ పైసా వసూల్ అనే ఉత్సవాన్ని రిలయన్స్ స్మార్ట్ బజార్ సంస్థ ప్రకటించింది. ఇప్పటికే ఈ ఉత్సవం జనవరి 21వ తేదీ నుంచి ప్రారంభించగా.. ఈనెల 26వ తేదీ వరకు కొనసాగనుంది. అన్నీంటిపై భారీగా ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు స్మార్ట్ బజార్ అందిస్తోంది.
ఒక్కో దానిపై 40 శాతానికి పైగా ఫుల్ పైసా వసూల్లో భాగంగా స్మార్ట్ బజార్ ఆఫర్లు అందిస్తోంది. సబ్బులు, టూత్పేస్టులపై 40 శాతం ఆఫర్ ప్రకటించింది. రవాణా, వస్తువులు సులభంగా తరలించుకుని వెళ్లే ట్రాలీ బ్యాగ్లపై భారీ ఎత్తున డిస్కౌంట్ ప్రకటించింది. ట్రాలీ బ్యాగ్లపై ఏకంగా 85 శాతం ఆఫర్లు స్మార్ట్ బజార్ ఇస్తోంది.
ఈ ఉత్సవంలో షాంపూలపై 35 శాతం డిస్కౌంట్ ఇవ్వగా.. దుస్తులు ఉతికేందుకు వాడే డిటర్జెంట్లపై స్మార్ట్ బజార్ 30 శాతం ఆఫర్ అందిస్తోంది. కూల్డ్రింక్లపై అదిరిపోయే ఆఫర్ ఇచ్చింది. మూడు కూల్డ్రింక్లు కొంటే ఒక కూల్డ్రింక్ ఉచితంగా అందిస్తోంది.
చిన్నపిల్లలు, పెద్దవారు తినే బిస్కెట్లపై స్మార్ట్ బజార్ ఏదైనా రెండు కొంటే ఒకటి ఉచితంగా ఇస్తోంది. ఇక బెడ్షీట్లపై బంపర్ ఆఫర్ కొనసాగుతోంది. ఏదైనా ఒకటి కొంటే మూడు ఉచితంగా ఇస్తామని స్మార్ట్ బజార్ అందిస్తోంది. బాదం, జీడిపప్పు అతి తక్కువ ధరకు ఇస్తోంది. ఇంకా ఎస్బీఐ కార్డుపై కొనుగోలు చేస్తే పది శాతం రాయితీ అందిస్తోంది.