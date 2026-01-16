Fake Links: ఫేక్ లింక్స్ పై తస్మాత్ జాగ్రత్త.. రూ. 5000 వచ్చాయంటూ కేటుగాళ్ల బురడీ..

UPI Fake Links: ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మందికి మీ అకౌంట్ లో డబ్బులు పడ్డాయి. ఈ లింక్ ను క్లిక్ చేస్తే చాలు మీ అకౌంట్లో డబ్బులు పడిపోయినట్టే అని ప్రజలకు ఓ విధమైన మెసె్జ్ లు వస్తున్నాయి. ఇలాంటి ఫేక్ లింక్స్ పై జాగ్రత్తగా మెలగానలని సైబర్ క్రైమ్ వాళ్లు చెబుతున్న మాట.
Fake Links Alert: ఎవరైనా ఎవరి అకౌంట్ లో ఊరికనే ఎందుకు డబ్బులు వేస్తారు. ఇది కామన్ గా ఎవరు ఆలోచించని లాజిక్. అంతేకాదు ప్రజల బలహీనతనే చాలా మంది కేటుగాళ్లకు ఇది వరంలా మారింది. ప్రభుత్వంతో పాటు కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఇలాంటి ఫేక్ లింక్స్ తో పాటు ఫేక్ డిజిటల్ అరెస్ట్ పై ఎంత ప్రచారం చేస్తోన్న ప్రజలు మాత్రం ఏదో బలహీన సందర్భంలో మోసపోతూనే ఉన్నారు.
తాజాగా ప్రజలకు ఈ మధ్యకాలంలో రూ. 5000 వచ్చాయంటూ మెసేజ్ లు వస్తున్నాయి. కొంత మంది మాత్రం ఇది నకిలీది కాదు.. నాకు నిజంగానే రూ. 5000 వేలు వచ్చాయని మీరు ట్రై చేయండి.. అంటూ కొన్ని లింకులను వాట్సాప్, ఫేస్ బుక్ ఇతర సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి లింక్ ను అనుకోకుండా క్లిక్ చేస్తే మోసపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
ఈ లింక్ ఎందుకు ప్రమాదకరమనే విషయానికొస్తే.. లింక్ చివరలో .xyz డొమైన్ ఉంది. సాధారణమైన బ్యాంకులు.. ప్రభుత్వ సంస్థలు ఇలాంటి లింకులు ఉపయోగించవు.లింక్ ఓపెన్ చేయగానే వివరాలు అడిగే అవకాశం ఉంది. మొబైల్ నెంబర్, OTP, UPI, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ తీసుకుని ఖాతా ఖాళీ చేసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటి లింక్లతో వచ్చే ప్రమాదాలు చాలానే ఉన్నాయి. బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు పోవడం గ్యారంటీ.
దీనివ వలన మొబైల్ ఫోన్ హ్యాక్ అవుతుంది. దీని వలన వ్యక్తిగత (పర్సనల్)డాటా చోరికి గురయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ప్రజలు తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన సూచనలున్నాయి. డబ్బులు వచ్చాయంటూ వచ్చే లింకులను అసలు క్లిక్ చేయవద్దు. తెలియని లింకులకు OTP, UPI పిన్ ఇవ్వొద్దు. అలాంటి మెసేజ్లను ఇతరులకు ఫార్వర్డ్ అసలు చేయవద్దు. సందేహం ఉంటే బ్యాంక్ లేదా సైబర్ క్రైమ్కు సమాచారం ఇవ్వండి. ఇప్పటికే క్లిక్ చేసి ఉంటే?
వెంటనే: బ్యాంక్ పాస్వర్డ్ / UPI పిన్ మార్చండి. బ్యాంక్ కస్టమర్ కేర్కు సమాచారం ఇవ్వండి. Cyber Crime Helpline – 1930 కు కాల్ చేయండి. ప్రజలకు ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసింది. డబ్బు సులభంగా వచ్చేస్తుందని చెప్పే ఆఫర్లను అసలు నమ్మనే నమ్మవద్దు.జాగ్రత్తే భద్రత. అవగాహనే రక్షణ అని చెబుతున్నారు.