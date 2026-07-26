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భద్ర రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టమే అదృష్టం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 26, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:21 PM IST

Bhadra Raja Yoga Benefits: ఎంతో శక్తివంతమైన భద్ర రాజయోగం ఈ వారం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ధన లాభాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి.

Bhadra Raja Yoga Effect On Zodiac: ఆగస్టు మొదటి వారంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన గ్రహాల కలయిక జరగబోతోంది. భద్ర రాజయోగం ప్రభావంతో ఐదు రాశుల వారి జాతకాలు మారబోతున్నాయి. కెరీర్‌లో అద్భుతమైన పురోగతి, ఊహించని ధనలాభాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయం కొన్ని రాశులవారికి చాలా కీలకం కాబోతోంది.

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భద్ర రాజయోగం..

రాబోయే వారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర పరంగా చాలా కీలకమైనదిగా భావించవచ్చు. గ్రహాల రాశి సంచారంతో పాటు అత్యంత శక్తివంతమైన భద్ర రాజయోగం ఏర్పడుతోంది. జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం.. ఈ యోగం వల్ల కొన్ని ప్రత్యేక రాశుల వారికి సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరగడమే కాకుండా.. ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా మహర్దశ పడుతుంది.. ఈ వారంలో అదృష్టం వరించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.  

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కన్యా రాశి (Virgo)

భద్ర రాజయోగం ప్రభావంతో ఈ రాశి వారం అంతా కలిసి వస్తుంది. పెట్టుబడుల నుంచి మంచి రాబడులు వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు (Bumper Profits) వస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయంగా భావించవచ్చు..  

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మిథున రాశి (Gemini)

మిథున రాశి వారికి ఈ వారం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. భద్ర రాజయోగం వల్ల ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా జీతం పెంపు పొందే అవకాశాలు మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త ప్రాజెక్టులు కూడా లభిస్తాయి. పాత బకాయిలు వసూలై ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.

Horoscope Latest News4/7

ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)

ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం పట్టిందల్లా బంగారం కాబోతోంది. నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. విదేశీ ప్రయాణాలకు యత్నించే వారికి సానుకూల ఫలితాలు కూడా కలుగుతాయి. ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు తొలగిపోయి.. ఆర్థిక ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.  

Financial Astrology5/7

మీన రాశి (Pisces) 

ఈ వారంలో మీన రాశి వారికి మానసిక ప్రశాంతత లభించడంతో పాటు ఆర్థిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. షేర్ మార్కెట్ లేదా ఇతర మార్గాల్లో అనుకోని ధనలాభం కలిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి విపరీతంగా పెరుగుతుంది.  

Zodiac Predictions Telugu6/7

మకర రాశి (Capricorn)

మకర రాశి వారి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. పై అధికారుల సపోర్ట్‌తో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే ఛాన్స్‌లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. తోబుట్టువుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభించి.. ముఖ్యమైన పనులు సమర్థవంతంగా పూర్తవుతాయి.  

Zodiac Telugu7/7

గమనిక..

TAGS:
Bhadra Raja Yoga
Mercury transit
Astrology News
Mercury Transit Effect
Horoscope News

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