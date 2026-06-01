Bhadra Rajayoga 2026: భద్ర రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. జూన్ 22 వరకు ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. పట్టరాని సంపద!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 01, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jun 01, 2026, 10:00 AM IST

Bhadra Rajayoga 2026 Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. బుధ గ్రహ సంచారంతో ఏర్పడే భద్ర రాజయోగం కారణంగా ఈ క్రింది రాశుల వారికి ఎన్నో రకాల లాభాలు కలగబోతున్నాయి. ఆర్థికంగా మేలు జరగడమే కాకుండా కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. 

Bhadra Rajayoga 2026 Effect On Zodiac: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. బుధ గ్రహాన్ని జ్ఞానంతో పాటు తెలివితేటలు వాక్చాతుర్యం, వ్యాపారానికి అధిపతిగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. ఆ  బుధుడు ఇప్పుడు తన సొంత రాశి అయిన మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీని ఫలితంగా ఎంతో శక్తివంతమైన భద్ర రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఇది అత్యంత శుభ రాజయోగాల్లో ఒకటి.. బుధుడు జూన్ 22వ తేదీ వరకు ఈ రాశిలోనే ఉండి.. ఆ తర్వాత బుధుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. 
 

బుధుడి సంచారం

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం... బుధుడి సంచారం చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తూ ఉంటారు. అయితే, ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి స్వర్ణయుగం ప్రారంభం కాబోతోంది.. ముఖ్యంగా వృత్తి జీవితంలో అద్భుతమైన పురోగతి లభించి ఆకస్మిక సంపదను పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.. అలాగే కోరుకున్న కోరికలు పూర్తిగా నెరవేరే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి తిరుగు ఉండదు.  

మిథున రాశి 

శక్తివంతమైన భద్ర రాజయోగం ఏర్పడడం కారణంగా మిథున రాశి వారికి అత్యధికంగా ధన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ శుభయోగ ప్రభావంతో పనిలో ఆకస్మికంగా గొప్ప విజయాలు కూడా కలుగుతాయి. దీంతోపాటు ఆత్మవిశ్వాసం అధికంగా పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవంతో పాటు కీర్తి, ప్రతిష్టలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అలాగే నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా సులభంగా తిరిగి పొందుతారు.  

కన్యారాశి 

బుధుడు కన్యా రాశి వారికి అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు.. దీని ఫలితంగా  భద్ర రాజయోగం  ఒక ప్రభావం రెట్టింపు అవుతుంది. దీంతో వీరికి కష్టపడి చేసే పనుల్లో ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి.. అంతేకాకుండా సమాజంలో మీకంటూ పలుకుబడి లభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే వివిధ మార్గాల నుంచి ఆదాయాలు కూడా పొందగలుగుతారు సంపాదన పెరిగి అనుకున్న వాటిపై ఖర్చుపెట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

తులారాశి 

తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బుధుడి సంచారంతో అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో మనసులో ఉన్న ఏదైనా కోరిక కూడా సులభంగా నెరవేరుతుంది. ముఖ్యంగా విదేశీ మార్కెట్లో పనులు చేసే వ్యక్తులకు లాభాలు చేకూర్తాయి వ్యాపారస్తులకు అద్భుతమైన విజయాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.  

ధనస్సు రాశి 

ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా శక్తివంతమైన ఈ భద్ర రాజయోగంతో వ్యాపారాల పరంగా విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆదాయ వనరుని పెరిగే.. కొద్దీ వ్యాపార పరిధిని విస్తరించుకుంటూ వెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులతో పాటు వ్యాపారాలపరంగా అద్భుతమైన విజయాలు పొందగలుగుతారు. ఆ వీరికి ఒంటరి జీవితంలో విశేషమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.  

కుంభరాశి 

కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ ప్రభావంతో జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది.. కెరీర్ పరంగా విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ప్రేమ సంబంధాలు చాలా వరకు బలంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వివాహాలు కాని వారికి ఈ సమయంలో తప్పకుండా వివాహాలు కూడా జరుగుతాయి. అనుకుంటున్న పనులు ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు.

నోట్..

