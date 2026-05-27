/Budha Gochar 2026: బుధుడి ఎఫెక్ట్‌.. మే 29 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి భద్ర రాజయోగం.. ఇక తిరుగుండదు!

Bhadra Rajyoga Effect On Zodiac: ఎంతో శక్తివంతమైన బుధుడి ప్రభావంతో ఏర్పడే రాజయోగంతో కొన్ని రాశుల వారికి జీవితంలో అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా మేలు జరగడమే కాకుండా అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధిస్తారు. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
Bhadra Rajyoga Effect On Zodiac Telugu News: గ్రహాలకు రాకుమారుడుగా భావించని బుధుడు ఎంతో శక్తివంతమైన గ్రహంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఈ గ్రహం రాశి మారినప్పుడల్లా మొత్తం అన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. అంతేకాకుండా వేరొక గ్రహంతో కలయిక జరిగితే రాజయోగాలు కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఇదిలా ఉంటే బుధుడు 2026 మే 29వ తేదీన సొంత రాశి అయిన మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ గ్రహం సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది.
బుధుడు 2026 సంవత్సరం జూన్ 22వ తేదీ వరకు అదే రాశిలో కొనసాగుతూ ఉంటాడు. ఆ తర్వాత కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. బుధుడు మిథున రాశిలో ఉండడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి వృత్తి, వ్యాపార పరంగా జీవితంలో పెద్ద పెద్ద మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఊహించని స్థాయిలో అదృష్టం కూడా సహకరిస్తుంది. దీని కారణంగా ఆయా రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కలుగుతాయి.
బుధుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించిన కారణంగా ఈ సమయంలోనే ఎంతో శక్తివంతమైన భద్ర రాజయోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి వృత్తి జీవితంలో అకస్మాత్తుగా మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి పదవీ యోగం పట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా భారీ మొత్తంలో తిరిగి రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరు ఈ సమయంలో సంతోషకరమైన వాతావరణంలో జీవించగలుగుతారు.
బుధుడి ప్రభావంతో కన్యా రాశి వారు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఏర్పడే భద్ర రాజయోగంతో వీరికి అపారమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వృత్తి జీవితంలో ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు లభించబోతోంది. సంపాదన అంచెలంచెలుగా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి విదేశీ అవకాశాలు మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే కొత్త ఉద్యోగాలు చేయాలనుకునే వారికి అద్భుతమైన ప్రతిపాదనలు కూడా లభిస్తాయి. వ్యాపారాలు మెరుగుపరడమే కాకుండా కోరుకున్న కోరికను ఎంతో సులభంగా ఈ సమయంలో తీరుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి..
బుధ గ్రహ సంచారంతో ధనస్సు రాశి వారికి అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి వ్యాపారాల్లో అద్భుతమైన పురోగతి లభిస్తుంది. ఆదాయ వనరులు కూడా ఉంచని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఒంటరిగా ఉన్న వ్యక్తులకు మంచి భాగస్వామి కూడా లభిస్తుంది.
బుధ గ్రహ సంచారంతో కుంభరాశి వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వృత్తి జీవితంలో అద్భుతమైన పురోగతి లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రేమికుల మధ్య సంబంధాలకు ఒక అడుగు ముందుకు పడి వివాహంగా మారే అవకాశాలున్నాయి. విద్యార్థులకు కూడా ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
