/Bhagyaraj and Poornima Love Story: భాగ్యరాజ్-పూర్ణిమ ప్రేమకథలో ఇన్ని ట్విస్టులా?

Bhagyaraj and Poornima Love Story: తమిళ సినీ పరిశ్రమలో దర్శకుడు, నటుడిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన భాగ్యరాజ్, నటి పూర్ణిమ జయరాంల ప్రేమకథ నిజంగా సినిమా కథను తలపిస్తుంది. చిన్న అపార్థంతో మొదలైన వారి పరిచయం, ఎన్నో మలుపులు దాటి చివరకు వివాహ బంధంగా మారింది.
పూర్ణిమ తొలిసారి భాగ్యరాజ్ను సినిమా అవకాశం కోసం కలిశారు. ఆ సమయంలో ఆమె ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగా, భాగ్యరాజ్ కేవలం "ఓకే... సీ యూ" అని మాత్రమే చెప్పి వెళ్లిపోయారు. దీంతో ఆయన తనను పట్టించుకోలేదని, కొంచెం గర్వంగా ఉన్నారని పూర్ణిమ భావించారు. కానీ కొన్ని నెలల తర్వాత నిజం బయటపడింది.భాగ్యరాజ్ తెరకెక్కించిన 'డార్లింగ్ డార్లింగ్ డార్లింగ్' చిత్రానికి హీరోయిన్ కోసం వెతుకుతున్న సమయంలో పూర్ణిమ గుర్తుకు వచ్చారు. ఆమెను పిలిచి కథ చెప్పినప్పుడు, మొదటి భేటీ గురించి పూర్ణిమ ప్రశ్నించారు. అప్పుడు భాగ్యరాజ్, ఆమె మాట్లాడిన ఇంగ్లీష్ పూర్తిగా అర్థం కాలేదని, అందుకే అలా స్పందించానని నిజాయితీగా చెప్పారు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య ఉన్న అపార్థం పూర్తిగా తొలగిపోయింది.
ఆ సినిమా చిత్రీకరణ సమయంలో ఇద్దరి మధ్య కేవలం దర్శకుడు-నటి సంబంధమే ఉండేది. అప్పటికి భాగ్యరాజ్ భార్య ప్రవీణ జీవించి ఉండటంతో ప్రేమ గురించి ఇద్దరూ ఆలోచించలేదు. పూర్ణిమ తరచూ భాగ్యరాజ్ ఇంటికి వెళ్లేవారు. అక్కడ ప్రవీణతో కూడా ఆమెకు మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది. ఆసక్తికరంగా, ప్రవీణ-భాగ్యరాజ్ పెళ్లి రోజు, పూర్ణిమ పుట్టినరోజు ఒకే తేదీ కావడం వారిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.
కొంతకాలానికి అనారోగ్యంతో ప్రవీణ మరణించడం భాగ్యరాజ్ జీవితంలో తీవ్ర విషాదాన్ని తీసుకొచ్చింది. చాలా కాలం ఒంటరిగా గడిపిన ఆయన, కుటుంబ సభ్యుల సూచనతో మళ్లీ పెళ్లి గురించి ఆలోచించడం ప్రారంభించారు. ఆ సమయంలో ముంబైలో పూర్ణిమను కలిసిన తర్వాత ఆమెనే తన జీవిత భాగస్వామిగా భావించారు.
తర్వాత షూటింగ్ కోసం పారిస్ వెళ్లిన భాగ్యరాజ్, అక్కడి నుంచి ఫోన్లో తన మనసులోని భావాలను చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే మొదట్లో కొన్ని సార్లు కాల్ కలవకపోయినా, చివరకు ఇద్దరూ మాట్లాడుకునే అవకాశం వచ్చింది. అప్పుడు భాగ్యరాజ్ తన ప్రేమను వ్యక్తం చేశారు. పూర్ణిమ కూడా ముందుగా కుటుంబ సభ్యుల అభిప్రాయం తీసుకోవాలని సూచించారు.
ఇరు కుటుంబాల అంగీకారంతో భాగ్యరాజ్, పూర్ణిమ వివాహం జరిగింది. ఈ వివాహానికి అప్పటి ప్రముఖ నాయకుడు, నటుడు ఎంజీఆర్ అధ్యక్షత వహించడం విశేషం. పెళ్లి తర్వాత పని, కుటుంబ బాధ్యతలతో వెంటనే హనీమూన్కు వెళ్లలేకపోయిన ఈ జంట, పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కుటుంబంతో కలిసి పారిస్ వెళ్లి, ఎన్నేళ్ల క్రితం పూర్ణిమ కోరుకున్న కోరికను నెరవేర్చారు. వారి ప్రేమకథ నేటికీ ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.