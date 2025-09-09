Bhagyashree Beauty Secret: స్టార్ హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ చెప్పిన సూపర్ గ్లో చిట్కా.. అందుకే ఇప్పటికి ఇలా..!

Heroine Beauty Secret:
బాలీవుడ్ లో తనకంటూ ప్రత్యేక పేరు సంపాదించుకున్న హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ. ఐదు పదుల వయసు దాటిన ఇప్పటికీ కూడా రెండు పదిల వయసు హీరోయిన్ లానే కనిపిస్తుంది ఈ నటి. ఇక ఈమధ్య ఈ హీరోయిన్ తన ఇంస్టాగ్రామ్ ద్వారా కొన్ని చిట్కాలు కూడా షేర్ చేస్తోంది..
బాలీవుడ్ లో ప్రేమ పావురాలు సినిమా ద్వారా అందరిని తన వైపు తిప్పుకున్న హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ. ఆ సినిమా తర్వాత ఆమెకు ఎన్నో ఆఫర్లు వచ్చాయి.
పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కూడా కొన్ని సినిమాలలో కనిపించిన ఈ హీరోయిన్.. ఆ తరువాత నిర్మాతలకు కొన్ని కండిషన్లు పెట్టడం ద్వారా సినిమాలకు దూరమయింది.
ఇక ప్రస్తుతం instagram ద్వారా అందరిని తెగ అలరిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇంస్టాగ్రామ్ లో తన అందానికి గల చిట్కాలను షేర్ చేస్తూ అందరిని తన పేజ్ వైపు ఆకట్టుకుంటుంది.
ఈ క్రమంలో ఐదు పదుల వయసు దాటిన తన గ్లోకి కల కారణాలు కొన్ని షేర్ చేసుకుంది. అందులో ముఖ్యంగా అరటిపండు తిన్న తరువాత తను ఆ అరటి తొక్కతో సర్కులేషన్ మోషన్ లో మొహం పైన మసాజ్ చేసుకుంటానని చెప్పుకొచ్చింది.
ఇలా చెయ్యడం ద్వారా మొహంలో మంచి గ్లో వస్తుంది అని తెలిపింది మీ హీరోయిన్. కాబట్టి అరటిపండు తిన్న తరువాత అరటి తొక్కని మాత్రం పడేయొద్దని సలహా ఇచ్చింది.