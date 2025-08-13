Bhagyashri Borse: రెండో సినిమాతోనే కూడా హిట్టు ‘భాగ్యం’ దక్కలేదుగా.. వరుస ఫ్లాపులతో భాగ్యశ్రీ బోల్తా..

Bhagyashri Borse: భాగ్యశ్రీ..రవితేజ హీరోగా హరీష్ శంకర్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన‘మిస్టర్ బచ్చన్’ సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది. ఈ మూవీ విడుదలకు ముందే టాలీవుడ్ లో పెద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోందని అందరు అనుకున్నారు. కానీ ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర అడ్రస్ లేకుండా పోయింది. తాజాగా విజయ్ దేవరకొండ ‘కింగ్ డమ్’ మూవీతో పలకరించింది.
‘మిస్టర్ బచ్చన్’ మూవీ అట్టర్ ఫ్లాప్ అయినా అందులో భాగ్యశ్రీ అందానికి ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. ఇందులో క్యూట్ క్యూట్ గ్లామర్ తో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించింది భాగ్యశ్రీ బోర్సే. ఈ మూవీ డిజాస్టర్ అయిన భాగ్యశ్రీకి వరుసగా క్రేజీ ఆఫర్స్ పలరిస్తున్నాయి.
కానీ భాగ్యశ్రీ బోర్సే ఫస్ట్ మూవీ కోసమే పట్టుబట్టి.. తెలుగు నేర్చుకొని.. తన పాత్రకు తానే డబ్బింగ్ చెప్పుకుంది. ఈ రేంజ్ లో ముంబై భామ ఫస్ట్ చిత్రంతోనే తన క్యారెక్టర్ కు తానే డబ్బింగ్ చెప్పుకోవడం వంటివి చూస్తే నటిగా భాగ్యశ్రీ గట్స్ ఏంటో తెలుస్తోంది. బహుశా తెలుగులో విజయశాంతి సహా ప్రస్తుతం లీడింగ్ లో ఉన్న ఏ పెద్ద కథానాయికలు ఎవరు కూడా ఇలా తొలి సినిమాతోనే తమ పాత్రకు తామే డబ్బింగ్ చెప్పుకున్న దాఖలాలు లేవు.
రీసెంట్ గా భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా గౌతమ్ తిన్ననూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘కింగ్ డమ్’ మూవీతో పలకరించింది. ఈ మూవీ ఫలితంపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నా.. అవి అడియాసలయ్యాయి. ఈ సినిమా బాక్సాపీస్ దగ్గర యావరేజ్ గా నిలిచింది.
ప్రస్తుతం రామ్ పోతినేని సినిమాలో భాగ్యశ్రీ బోర్సే యాక్ట్ చేస్తోంది. ఈ సినిమాపై భాగ్యశ్రీ పెద్ద ఆశలే పెట్టుకుంది. ఈమె మిస్టర్ బచ్చన్ కంటే ముందే యారియా 2, చందూ ఛాంపియన్ 2 చిత్రాల్లో చిన్న క్యారెక్టర్ లో యాక్ట్ చేసింది.
భాగ్యశ్రీ బోర్సే నేటివ్ ప్లేస్ మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీ నగర్. యాక్ట్రెస్ కాకముందు పలు కంపెనీ ఉత్తత్తులకు మోడల్ గా పని చేసింది. అంతకు ముందు నైజీరియాలోని లాగోస్ లో చదువకుంది నటిగా ఫస్ట్ మూవీనే రవితేజ వంటి సీనియర్ హీరో సరసన నటించింది. ‘మిస్టర్ బచ్చన్’ చిత్రంలో రవితేజతో భాగ్యశ్రీ ఆన్ స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ ఫిదా అయ్యారు.
ఈ చిత్రంలో మాస్ మహారాజ్ తో నటించిన ఓ పాటల్లో భాగ్యశ్రీని టచ్ చేయకూడని అందాలను సైతం ముట్టుకోవడంపై పెద్ద దుమారమే రేగింది. ఈ చిత్రంతో రవితేజ విమర్శల పాలయ్యారు.