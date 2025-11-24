English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bhagyashri Borse: హార్ట్ లో అతనే ఉన్నాడు.. ఫైనల్ గా నిజం బయటపెట్టేసిన భాగ్యశ్రీ..

Ram Pothineni : ఇటీవల టాలీవుడ్‌లో రామ్ పోతినేని..భాగ్యశ్రీ బోర్సే గురించి ప్రేమ గాసిప్స్ జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ ఇద్దరూ తాజా చిత్రం ‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’లో కలిసి నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఏర్పడిన స్నేహం కాస్తా ప్రేమగా మారిందని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు హల్‌చల్ చేస్తున్నాయి. అయితే ఇప్పటివరకు వీరిద్దరూ తమ రిలేషన్ గురించి అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.
‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’ సినిమా నవంబర్ 27న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రానికి మహేశ్ బాబు పాచిగోళ్ల దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో కన్నడ స్టార్ ఉపేంద్ర కీలక పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. రావు రమేశ్, మురళీ శర్మ, తులసి, రాహుల్ రామకృష్ణ, సత్య వంటి నటులు కూడా ఈ సినిమాలో ఉన్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై నవీన్ యెర్నేనీ..రవిశంకర్ యలమంచిలి ఈ సినిమాను నిర్మించారు. సంగీతాన్ని వివేక్-మెర్విన్ అందించారు.

ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా విశాఖలో.. జరిగిన మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్‌లో భాగ్యశ్రీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. స్టేజ్‌పై మాట్లాడిన ఆమె, రామ్ పోతినేనిని “కింగ్ ఆఫ్ హార్ట్స్” అని పొగడ్తలతో ముంచెత్తారు. ఆయన అభిమానులను ఎంత ప్రేమిస్తాడో వివరంగా చెప్పారు. “మీకు దక్కాల్సిన ప్రేమ అంతా దక్కాలి. మీరు బెస్ట్” అంటూ రామ్‌ను ఉద్దేశించి ఆమె మాట్లాడిన విధానం అందరినీ ఆకట్టుకుంది.

“నా చిన్నిగుండెలో.. చాలా ఆశలతో ఇక్కడికి వచ్చాను. మీ ప్రేమకు చాలా ధన్యవాదాలు. మీకు నేనొక విషయం చెప్పాలి.. అభిమానులను ప్రేమించే వ్యక్తి..వారి కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్లే వ్యక్తి. వారికోసం సినిమా తీసిన వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా.. అలాంటి వాళ్ళని ఏమంటారు? కింగ్ ఆఫ్ హార్ట్స్ అంటారు. ఆయనే రామ్ అంటారు అని సిగ్గుపడుతూ చెప్పుకొచ్చింది.  

ఈ మాటల తర్వాత వీరిద్దరూ డేటింగ్‌లో ఉన్నారా? అనే సందేహాలు మరింత పెరిగాయి. అంతేకాకుండా, భాగ్యశ్రీ చేతి వేలికి ఉంగరం కనిపించడంతో సీక్రెట్ ఎంగేజ్‌మెంట్ జరిగిందా అన్న ఊహాగానాలు కూడా మొదలయ్యాయి. కానీ దీనిపై ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. సోషల్ మీడియాలో వీరిద్దరూ పంచుకుంటున్న ఫోటోలు, వీడియోల బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఒకేలా ఉండటంతో నెటిజన్లు మరింత ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. “ఇద్దరూ పక్కపక్కనే ఉన్నారా?” అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.

ఇక యాంకర్ సుమ “పెళ్లి ఎప్పుడు?” అని సరదాగా అడిగితే, “ఇప్పట్లో కాదు” అని చిరునవ్వుతో భాగ్యశ్రీ సమాధానం ఇచ్చారు. మొత్తానికి రామ్ పోతినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే ప్రేమకథ నిజమా లేక ప్రచారమా అన్నది కాలమే చెప్పాలి. కానీ ప్రస్తుతం ఈ జంట గురించి చర్చ మాత్రం సోషల్ మీడియాలో ఆగడం లేదు.

