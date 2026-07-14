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Bhagyashri Borse: ఇద్దరు కూతుర్ల ఉన్నారు పని ఇవ్వండి అని బతిమిలాడారు .. తండ్రి గురించి భాగ్యశ్రీ బోర్సే ఎమోషనల్..!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 14, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:27 PM IST

Bhagyashri Borse:తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్న హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తన చిన్ననాటి కుటుంబ పరిస్థితులు, తల్లిదండ్రులు ఎదుర్కొన్న కష్టాల గురించి ఆమె ఎంతో భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా తన తండ్రి పడిన ఇబ్బందులు గుర్తు చేసుకుంటూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.

Bhagyashri Borse Family1/6

భాగ్యశ్రీ బోర్సే

భాగ్యశ్రీ మహారాష్ట్రకు చెందిన మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించారు. చిన్నప్పటి నుంచి కుటుంబంలో ఆర్థిక సమస్యలు ఎలా ఉంటాయో ఆమె దగ్గర నుంచి చూసింది. తల్లిదండ్రులు ప్రతి రూపాయిని ఎంతో జాగ్రత్తగా ఖర్చు చేసేవారని ఆమె చెప్పారు. ఇంటి ఖర్చులను ఒక చిన్న డైరీలో రాసుకుంటూ, వచ్చే వారాన్ని ఎలా గడపాలా అని ఆలోచించే రోజులు తమ కుటుంబంలో ఉన్నాయని గుర్తు చేసుకున్నారు. నిజానికి పచ్చిమిర్చికి 10 రూపాయలు, పాలకూరకు 10 రూపాయలు ఖర్చు చేసినట్లుగా అమ్మానాన్నలు రాసిన డైరీని తను చూసానని.. ఈ వారం 300 రూపాయలు ఖర్చయితే.. వచ్చే వారాన్ని ఎలా నెట్టుకురావాలని తన అమ్మ నాన్న.. లెక్కలు వేసుకునేవారని భాగ్యశ్రీ తెలిపారు.

Bhagyashri Borse Interview2/6

భాగ్యశ్రీ బోర్సే తండ్రి

తాను పుట్టిన కొద్ది రోజులకే తన తండ్రి ఉద్యోగం కోల్పోయారని భాగ్యశ్రీ వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత కుటుంబాన్ని పోషించడానికి ఆయన ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారని చెప్పారు. ఉద్యోగం కోసం చాలా మందిని కలిసి సహాయం కోరేవారని, తనకు ఇద్దరు కూతుళ్లు ఉన్నారని చెప్పి అవకాశాలు ఇవ్వాలని వేడుకునే పరిస్థితి వచ్చిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. అలాంటి సమయంలో తండ్రిని చూసి తనకు చాలా బాధ కలిగేదని ఆమె అన్నారు. “ఏదైనా ఉద్యగం ఉంటే ఇవ్వండి.. నాకు ఇద్దరు కూతుళ్లు ఉన్నారని ఆయన బతిమలాడేవారు,” అంటూ చాలా ఎమోషనల్ అయ్యింది భాగ్యశ్రీ.   

Bhagyashri Borse Emotional3/6

భాగ్యశ్రీ బోర్సే ఎమోషనల్

ఆ సంఘటనలు ఇప్పటికీ తన మనసులో నిలిచిపోయాయని భాగ్యశ్రీ తెలిపారు. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ తన తండ్రి మళ్లీ ఎవరి ముందు తలవంచాల్సిన అవసరం రాకూడదని అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నానని చెప్పారు. తన జీవితంలో సాధించే ప్రతి విజయం తల్లిదండ్రుల కోసమేనని ఆమె స్పష్టం చేశారు.  

Bhagyashri Borse Father4/6

భాగ్యశ్రీ బోర్సే ఇంటర్వ్యూ

భాగ్యశ్రీ సినీ ప్రయాణం కూడా అంత సులభంగా సాగలేదు. హిందీ చిత్రాలతో కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆమె, తర్వాత తెలుగు సినిమాల్లో అవకాశాలు అందుకున్నారు. అయితే మొదట నటించిన కొన్ని సినిమాలు ఆశించిన ఫలితాలు ఇవ్వకపోవడంతో విమర్శలు కూడా ఎదుర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ ఆమె వెనక్కి తగ్గకుండా తన ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించారు.  

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భాగ్యశ్రీ బోర్సే కుటుంబం

ఇటీవల విడుదలైన "లెనిన్" సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకోవడంతో భాగ్యశ్రీ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. సినిమా విజయోత్సవ కార్యక్రమంలో అభిమానులకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కష్టకాలంలో తనకు అండగా నిలిచింది ప్రేక్షకుల ప్రేమేనని చెప్పారు. హైదరాబాద్ తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన నగరమని, ఇక్కడే తనకు మంచి గుర్తింపు లభించిందని అన్నారు.  

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భాగ్యశ్రీ బోర్సే లెనిన్

భాగ్యశ్రీ చెప్పిన ఈ నిజజీవిత అనుభవాలు చాలా మందిని కదిలించాయి. డబ్బు కంటే కుటుంబం ఇచ్చే ప్రేమ, ప్రోత్సాహమే జీవితంలో ముందుకు నడిపిస్తుందని ఆమె మాటల్లో స్పష్టంగా కనిపించింది. ప్రస్తుతం ఆమె వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమానులు కూడా ఆమె నిజాయితీని, తల్లిదండ్రుల పట్ల ఉన్న ప్రేమను ప్రశంసిస్తూ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం భాగ్యశ్రీ కెరీర్ మంచి దశలో ఉండటంతో, రాబోయే రోజుల్లో ఆమె నుంచి మరిన్ని విజయవంతమైన సినిమాలు వస్తాయని సినీ అభిమానులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

TAGS:
Bhagyashri borse
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Bhagyashri Borse Family

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