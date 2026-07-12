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Bhagyashri Borse Net Worth: భాగ్యశ్రీ బోర్సే ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా?

Written ByVishnupriya
Published: Jul 12, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:17 AM IST

Bhagyashri Borse Net Worth: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో వేగంగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న యువ నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే ప్రస్తుతం మంచి ఫామ్‌లో ఉన్నారు. వరుసగా పెద్ద హీరోల సినిమాల్లో అవకాశాలు అందుకుంటూ తన కెరీర్‌ను విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అఖిలతో ఈమె చేసిన లెనిన్ సినిమా ప్రస్తుతం మంచి విజయం సాధించింది. దీంతో ఆమె సంపాదన, ఆస్తి విలువ గురించి కూడా అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది.

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భాగ్యశ్రీ బోర్సే ఆస్తి విలువ

పలు మీడియా నివేదికల ప్రకారం, భాగ్యశ్రీ బోర్సే మొత్తం ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.2 నుంచి రూ.3 కోట్ల మధ్య ఉండొచ్చని అంచనా. అయితే ఈ సంఖ్యను ఆమె అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. అందువల్ల ఇవి కేవలం అంచనాలు మాత్రమే.భాగ్యశ్రీ ఆదాయంలో ప్రధాన భాగం సినిమాల నుంచే వస్తోంది. ఒక్కో సినిమాకు ఆమె లక్షల్లో పారితోషికం తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. సినిమాలతో పాటు ప్రముఖ బ్రాండ్ల ప్రకటనలు, సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్లు కూడా ఆమెకు మంచి ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెడుతున్నాయి.

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భాగ్యశ్రీ బోర్సే సంపాదన

మహారాష్ట్రలో జన్మించిన భాగ్యశ్రీ చిన్నతనంలో కొంతకాలం నైజీరియాలో నివసించారు. తర్వాత ముంబైకి వచ్చి బిజినెస్ మేనేజ్‌మెంట్‌లో చదువు పూర్తి చేశారు. చదువుతున్న రోజుల్లోనే మోడలింగ్ ప్రారంభించి పలు ప్రకటనల్లో నటించారు. ముఖ్యంగా ఒక ప్రముఖ చాక్లెట్ బ్రాండ్ ప్రకటనతో ఆమెకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది.  

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భాగ్యశ్రీ బోర్సే జీతం

ఆ తర్వాత హిందీ చిత్రాల్లో చిన్న పాత్రలు చేసిన భాగ్యశ్రీ, తెలుగు సినిమా 'మిస్టర్ బచ్చన్' ద్వారా టాలీవుడ్‌లో అడుగుపెట్టారు. ఆ సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించకపోయినా, ఆమె నటనకు మంచి ప్రశంసలు లభించాయి.  

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భాగ్యశ్రీ బోర్సే ఆదాయం

తర్వాత విజయ్ దేవరకొండతో చేసిన 'కింగ్‌డమ్', అఖిల్ అక్కినేనితో నటించిన 'లెనిన్' సినిమాలు ఆమెకు మరింత పేరు తీసుకొచ్చాయి. ముఖ్యంగా 'లెనిన్' సక్సెస్ మీట్‌లో అభిమానులను ఉద్దేశించి మాట్లాడినప్పుడు భాగ్యశ్రీ భావోద్వేగానికి గురై కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. హైదరాబాద్ తన కర్మభూమి అని, తన చివరి సినిమా కూడా ఇక్కడే చేయాలని కోరుకుంటున్నానని ఆమె చెప్పడం అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.  

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భాగ్యశ్రీ బోర్సే సినిమాలు

ప్రస్తుతం భాగ్యశ్రీ చేతిలో పలు పెద్ద ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. కెరీర్ వేగంగా ఎదుగుతున్న నేపథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో ఆమె ఆదాయం, ఆస్తి విలువ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. యువ కథానాయికల్లో భాగ్యశ్రీ బోర్సే పేరు ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా వినిపిస్తోంది.

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