/తెలుగులో భాగ్యశ్రీ బోర్సోకు దక్కిన ఈ భాగ్యం.. మరే కథానాయికకు దక్కలేదేమో..!

Bhagyashri Borse: భాగ్యశ్రీ...గ్లామర్ క్వీన్.. హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో రవితేజ కథానాయకుడిగా నటించిన ‘మిస్టర్ బచ్చన్’ చిత్రంతో తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీకి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. ఈ మూవీ విడుదలకు ముందే టాలీవుడ్ లో పెద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోందని అందరు అంచనా వేశారు. కానీ ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బొక్క బోర్లా పడింది. ఈ మూవీ ఫ్లాపైనా వరుస ఆఫర్స్ ఈ అమ్మడిని వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాయి. తాజాగా ఈ శుక్రవారం విడుదల కాబోతున్న ‘లెనిన్’ మూవీపై భాగ్యశ్రీ బోర్సే బోలెడు ఆశలు పెట్టుకుంది.
‘మిస్టర్ బచ్చన్’ చిత్రం డిజాస్టార్ అయినా..అందులో భాగ్యశ్రీ అందాల ఆరబోతకు ఆడియన్స్ ఫిదా అయ్యారు. ఇందులో గ్లామర్ షోతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మనుసు దోచింది. ఈ మూవీ ఫ్లాప్ అయిన భాగ్యశ్రీకి వరుసగా క్రేజీ ఆఫర్స్ పలరిస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ మధ్యకాలంలో తెలుగు వచ్చిన కథానాయికలు కూడా తమ పాత్రలకు వాళ్లు డబ్బింగ్ చెప్పుకోవడం లేదు. అలాంటిది ఫస్ట్ మూవీ నుంచే తన పాత్రకు తానే డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటోంది. పేరుకు ముంబై భామైన మొదటి సినిమాతోనే తన క్యారెక్టర్ కు తానే డబ్బింగ్ చెప్పుకోవడం వంటివి చూస్తే యాక్ట్రెస్గా భాగ్యశ్రీ గట్స్ ఏంటో తెలుస్తోంది. బహుశా తెలుగులో లీడింగ్ లో ఉన్న ఏ పెద్ద హీరోయిన్స్ ఎవరు కూడా ఇలా తొలి సినిమాతోనే తమ పాత్రకు తామే డబ్బింగ్ చెప్పుకోలేదు.
మిస్టర్ బచ్చన్ తర్వాత భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా గౌతమ్ తిన్ననూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘కింగ్ డమ్’ చిత్రంతో పలకరించింది. ఈ సినిమా అనుకున్నంత రేంజ్లో అలరించలేకపోయింది. ఆ తర్వాత దుల్కర్ సల్మాన్, రానా ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన ‘కాంత’ మూవీలో హీరోయిన్ పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. ఈ సినిమాలో ఓ సైడ్ నుంచి మహానటిలో కీర్తి సురేష్లా కనిపించింది. ఈ సినిమాకు టాక్ బాగున్నా.. అలరించ లేకపోయింది.
ఆ తర్వాత రామ్ పోతినేని హీరోగా నటించిన ‘ఆంధ్రా కింగ్’లో భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటించింది. ఈ సినిమా ఫలితం కూడా తేడా కొట్టేసింది. ఈ మూవీ హిట్ టాక్ వచ్చినా కమర్షియల్గా పెద్ద విజయం సాధించలేదనే చెప్పాలి. అయితే ఈ అమ్మడు నటించిన నాలుగు చిత్రాలు పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీస్ కావడం విశేషం. ఈ శుక్రవారం విడుదల కాబోతున్న ‘లెనిన్’ మూవీ కూడా పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీ కావడం విశేషం.
‘లెనిన్’ కూడా 80, 90లల నాటి పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీ అని టీజర్, ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తుంది. ఈ రకంగా వరుసగా అన్ని పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీస్లో నటించి కథానాయికగా తొలి హిట్ అందుకుంటుందా అని చూడాలి. ఈ భామ తెలుగులో ‘మిస్టర్ బచ్చన్’ కంటే ముందే యారియా 2, చందూ ఛాంపియన్ 2 చిత్రాల్లో చిన్న క్యారెక్టర్ లో నటించింది.
భాగ్యశ్రీ బోర్సే సొంత ఊరు మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీ నగర్. 6 మే 1999లో జన్మించింది. నటి కాకముందు పలు కంపెనీలకు సంబంధించిన ఉత్పత్తులకు మోడల్గా పనిచేసింది. ఈమె నైజీరియాలోని లాగోస్లో విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసింది. నటిగా ఫస్ట్ మూవీనే రవితేజ వంటి సీనియర్ హీరో సరసన నటించడం విశేషం. ‘మిస్టర్ బచ్చన్’ చిత్రంలో రవితేజతో భాగ్యశ్రీ ఆన్ స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీకి అందరు ఫిదా అయ్యారు. కానీ ఫలితం మాత్రం దక్కలేదు.