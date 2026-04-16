Bhagyashri Borse Latest Photos: అందాల భామ భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. ఇప్పుడు కుర్రాళ్ల కొత్త నేషనల్ క్రష్ ఈ ముద్దుగుమ్మ. ఆ మధ్య మాస్ మహరాజా రవితేజ సరసన మిస్టర్ బచ్చన్ సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది ఈ వయ్యారి భామ. భారీ అంచనాలు మధ్య విడుదలైన ఈ మూవీ డిజాస్టర్ అయ్యింది.
టాలీవుడ్లో ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతున్న అందాల భామ భాగ్యశ్రీ బోర్సే. ఇప్పుడు తెలుగు కుర్రాళ్ల క్రష్ లిస్టులో ఎప్పుడో చేరిపోయింది. తన అందంతో పాటు అభినయంతో తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో చెరగని ముద్రవేసేసింది.
టాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల కొత్త క్రష్గా పేరొందిన భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. మాస్ మహారాజ్ రవితేజ హీరోగా హరీశ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం 'మిస్టర్ బచ్చన్'తో హీరోయిన్గా పరిచయమైంది. అయితే ఈ సినిమా అంచనాలకు మించి అందుకోలేకపోయింది.
అయితే సినిమా రిజల్స్ ఎలా ఉన్నా.. ఆమె తొలి సినిమాతోనే అందంతో కట్టిపడేసింది. ఆ సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద ఫెయిల్ అయినా.. ఆమెకు కొన్ని సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చాయి.
తన రెండో సినిమాగా హీరో విజయ్ దేవరకొండ సరసన 'కింగ్డమ్' సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది. అయితే ఈ సినిమా కూడా బాక్సాఫీసు వద్ద బోల్తా కొట్టింది.
మూడో సినిమాగా దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా.. రానా దగ్గుబాటి నటిస్తూ నిర్మించిన చిత్రం 'కాంత'. ఈ సినిమాలో భాగ్యశ్రీ అందంతో పాటు నటనలోనూ మంచి మార్కులే పడ్డాయి. కానీ, ఈ సినిమా కూడా ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేదు.
ఆ తర్వాత ఆమెకు రామ్ పోతినేని హీరోగా తెరకెక్కిన 'ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా' సినిమాలో హీరోయిన్గా అవకాశం కొట్టేసింది. ఆ సినిమా షూటింగ్లో హీరో రామ్తో ప్రేమలో పడిందనే వార్తలు వచ్చాయి. కానీ, ఆ రూమర్లు ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు. ఈ సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించింది.
ప్రస్తుతం ఈ అమ్మడు అక్కినేని అఖిల్ సరసన 'లెనిన్' సినిమాలో హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఈ సినిమాలో ముందుగా శ్రీలీల అనుకున్నా.. ఆ తర్వాత భాగ్యశ్రీని హీరోయిన్గా ఎంపిక చేశారు.