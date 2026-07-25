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Bhagyashri Borse Remuneration:లెనిన్ హిట్‌తో భాగ్యశ్రీ రేంజ్ మారిపోయింది గురు.. ఏకంగా రెమ్యునరేషన్‌ అన్ని కోట్లు పెంచేసిన నటి!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 25, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:25 PM IST

Bhagyashri Borse Remuneration:టాలీవుడ్ నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఇటీవల విడుదలైన లెనిన్ సినిమా మంచి విజయం సాధించడంతో ఆమె కెరీర్ కొత్త మలుపు తిరిగిందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ విజయంతో భాగ్యశ్రీకి వరుస అవకాశాలు వస్తున్నాయని, ఆమె పారితోషికం కూడా గణనీయంగా పెరిగిందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

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లెనిన్ సినిమా

భాగ్యశ్రీ బోర్సే టాలీవుడ్‌లో మిస్టర్ బచ్చన్ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా అడుగుపెట్టింది. తొలి సినిమాతోనే ఆమె గ్లామర్‌కు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. అయితే ఆ సినిమా ఆశించిన విజయాన్ని అందుకోలేదు. ఆ తర్వాత ఆమె నటించిన కొన్ని సినిమాలు కూడా పెద్దగా బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభావం చూపలేకపోయాయి.  

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లెనిన్ మూవీ హిట్

దీంతో సోషల్ మీడియాలో కొందరు ఆమెపై విమర్శలు చేశారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆమెను "ఐరన్ లెగ్" అని కూడా పిలిచారు. కానీ భాగ్యశ్రీ మాత్రం అలాంటి వ్యాఖ్యలను పట్టించుకోకుండా తన పనిపైనే దృష్టి పెట్టింది. మంచి కథలు ఎంపిక చేసుకుంటూ తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించింది.  

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భాగ్యశ్రీ తాజా వార్తలు

ఇటీవల వచ్చిన లెనిన్ సినిమా ఆమెకు తొలి పెద్ద విజయాన్ని అందించింది. ఈ సినిమా తర్వాత నిర్మాతలు, దర్శకులు భాగ్యశ్రీపై మరింత ఆసక్తి చూపుతున్నారని సమాచారం. ఆమె నటనకు కూడా మంచి ప్రశంసలు రావడంతో ఇప్పుడు ఆమెకు వరుస ఆఫర్లు వస్తున్నాయని టాలీవుడ్‌లో చర్చ జరుగుతోంది.సినీ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, కెరీర్ ప్రారంభంలో భాగ్యశ్రీ సుమారు రూ.30 లక్షల పారితోషికం తీసుకున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు మాత్రం ఆమె తదుపరి సినిమాకు దాదాపు రూ.2 కోట్లు వరకు డిమాండ్ చేస్తున్నారనే ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే ఈ విషయంపై అధికారిక ప్రకటన మాత్రం ఇంకా వెలువడలేదు.

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టాలీవుడ్ హీరోయిన్

ఒకే ఒక్క హిట్‌తో భాగ్యశ్రీ కెరీర్ పూర్తిగా మారిపోయిందని అభిమానులు కూడా అభిప్రాయపడుతున్నారు. మరో రెండు విజయాలు వస్తే టాలీవుడ్‌లో అగ్ర హీరోయిన్ల జాబితాలో ఆమె స్థానం సంపాదించే అవకాశం ఉందని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో భాగ్యశ్రీ కూడా విమర్శల గురించి స్పందించింది. గతంలో పలువురు ప్రముఖ హీరోయిన్లు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నారని ఆమె గుర్తుచేసింది. విమర్శలు వచ్చినప్పుడు నిరాశ చెందకుండా మరింత కష్టపడి పనిచేయాలని చెప్పింది.  

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భాగ్యశ్రీ జీతం

అలాగే సినిమా విజయం లేదా అపజయానికి హీరోయిన్ ఒక్కరినే బాధ్యురాలిని చేయడం సరైన విధానం కాదని భాగ్యశ్రీ అభిప్రాయపడింది. సినిమా అనేది మొత్తం టీమ్ కలిసి చేసే పని అని, తాను మాత్రం ప్రతి పాత్రకు వంద శాతం న్యాయం చేయడానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నిస్తానని ఆమె తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఆమె కొత్త సినిమాలపై ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తి నెలకొంది.

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