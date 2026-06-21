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Bhagyashri Borse: హైదరాబాద్‌లో ఆల్రెడీ ఇల్లు ఉంది.. హీరో రామ్‌తో ప్రేమపై గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన భాగ్యశ్రీ!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 21, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:20 PM IST

Bhagyashri Borse:యువ హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. సినిమాల వల్లే కాకుండా హీరో రామ్ పోతినేనితో ఆమెకు సంబంధించిన ప్రేమ వార్తల కారణంగా కూడా ఆమె తరచూ చర్చల్లో ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఆమె చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

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భాగ్యశ్రీ తాజా వార్తలు

భాగ్యశ్రీ తన తాజా సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా.. ప్రముఖ యాంకర్ సుమ నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌తో తనకున్న అనుబంధం గురించి మాట్లాడింది. తన మొదటి ఇల్లు ఔరంగాబాద్ అని, హైదరాబాద్ తన రెండో ఇల్లు అని చెప్పింది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే హైదరాబాద్‌లో తనకు ఒక ఇల్లు ఉందని కూడా పేర్కొంది.  

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భాగ్యశ్రీ రామ్ రిలేషన్

అయితే ఆమె చెప్పిన ఈ మాటలు అభిమానుల్లో కొత్త చర్చకు దారితీశాయి. హైదరాబాద్‌లో తన సొంత ఇల్లు గురించి మాట్లాడిందా? లేక రామ్ పోతినేనితో వస్తున్న రూమర్ల నేపథ్యంలో ఆయన ఇంటి గురించి చెప్పిందా? అంటూ సోషల్ మీడియాలో అనేక ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. దీనిపై భాగ్యశ్రీ ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు.  

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రామ్ పోతినేని ప్రేమ వార్తలు

ఆమె వ్యాఖ్యలకు స్పందించిన సుమ, “చాలా మంది హైదరాబాద్‌కు వచ్చి ఇక్కడే స్థిరపడిపోతున్నారు. మీరు కూడా అలానే ఇక్కడ సెటిల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను” అని చెప్పింది. దీంతో అక్కడున్న వారంతా నవ్వులు పూయించారు. ముఖ్యంగా హీరో అఖిల్ అక్కినేని కూడా ఈ సరదా సంభాషణను ఆస్వాదిస్తూ నవ్వినట్లు కనిపించాడు.  

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రామ్ పోతినేని

కొద్ది రోజుల క్రితం భాగ్యశ్రీ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా నటిస్తున్న ‘లెనిన్’ సినిమా నుంచి ఆమె పాత్రకు సంబంధించిన ప్రత్యేక పోస్టర్ విడుదలైంది. తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఈ పోస్టర్ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఇందులో ఆమె ఒక రాయల్ యోధురాలిలా కనిపించింది. భారీ బంగారు కిరీటం, సంప్రదాయ దుస్తులు, అలాగే మీసంతో కనిపించడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.  

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భాగ్యశ్రీ హైదరాబాద్ ఇల్లు

‘లెనిన్’ సినిమాలో భాగ్యశ్రీ ‘భారతి’ అనే పాత్రలో నటిస్తోంది. మురళీకిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా నటిస్తున్నారు. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే రొమాంటిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే సినిమా ఫస్ట్ కట్ చూసిన నాగార్జున, అఖిల్ నటనను ప్రశంసించడంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.

TAGS:
Bhagyashri borse
Bhagyashri Borse Hyderabad house
Ram Pothineni
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Bhagyashri Ram relationship

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