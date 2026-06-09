/Bhagyashri Borse: ఈ సారైనా లెనిన్ మూవీతోనైనా భాగ్యశ్రీ బోర్సే కు హిట్ ‘భాగ్యం’ దక్కుతుందా.. !

Bhagyashri Borse: భాగ్యశ్రీ...అందాల ముద్దుగుమ్మ.. హరీష్ శంకర్ డైరెక్షన్ లో రవితేజ హీరోగా తెరకెక్కిన‘మిస్టర్ బచ్చన్’ సినిమాతో తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీకి పరిచయమైంది. ఈ సినిమా విడుదలకు ముందే టాలీవుడ్ లో పెద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోందని అందరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. రు. కానీ ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బొక్క బోర్లా పడింది. ఈ మూవీ ఫ్లాపైనా వరుస ఆఫర్స్ ఈ అమ్మడిని వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాయి.
భాగ్యశ్రీ బోర్సే డబ్బింగ్..
‘మిస్టర్ బచ్చన్’ చిత్రం అట్టర్ ఫ్లాప్ అయినా అందులో భాగ్యశ్రీ గ్లామర్కు ఆడియన్స్ ఫిదా అయ్యారు. ఇందులో క్యూట్ క్యూట్ గ్లామర్ షోతో తెలుగు ఆడియన్స్ మంది దోచింది. ఈ మూవీ డిజాస్టర్ అయిన భాగ్యశ్రీకి వరుసగా క్రేజీ ఆఫర్స్ పలరిస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ మధ్యకాలంలో తెలుగు వచ్చిన హీరోయిన్స్ కూడా తమ పాత్రలకు వాళ్లు డబ్బింగ్ చెప్పుకోవడం లేదు. అలాంటిది ఫస్ట్ మూవీ నుంచే తన పాత్రకు తానే డబ్బింగ్ చెప్పుకోవడం మొదలు పెట్టింది భాగ్యశ్రీ. పేరుకు ముంబై భామైన ఫస్ట్ చిత్రంతోనే తన క్యారెక్టర్ కు తానే డబ్బింగ్ చెప్పుకోవడం వంటివి చూస్తే యాక్ట్రెస్గా భాగ్యశ్రీ గట్స్ ఏంటో తెలుస్తోంది. బహుశా తెలుగులో విజయశాంతి సహా ప్రస్తుతం లీడింగ్ లో ఉన్న ఏ పెద్ద కథానాయికలు ఎవరు కూడా ఇలా తొలి సినిమాతోనే తమ పాత్రకు తామే డబ్బింగ్ చెప్పుకోలేదు.
కింగ్ డమ్..
మిస్టర్ బచ్చన్ తర్వాత భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా గౌతమ్ తిన్ననూరి డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ‘కింగ్ డమ్’ మూవీతో పలకరించింది. ఈ సినిమా అనుకున్నంత రేంజ్లో మెప్పించలేకపోయింది. ఆ తర్వాత దుల్కర్ సల్మాన్, రానా ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన ‘కాంత’ మూవీలో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్లో ఒదిగిపోయింది. ఈ సినిమాలో ఓ సైడ్ నుంచి మహానటిలో కీర్తి సురేష్ను తలపించింది. ఈ సినిమాకు టాక్ బాగున్నా.. అనుకున్నంత రేంజ్లో మెప్పించలేకపోయింది.
ఆంధ్రా కింగ్.. ఆ తర్వాత రామ్ పోతినేని హీరోగా నటించిన ‘ఆంధ్రా కింగ్’లో భాగ్యశ్రీ బోర్సే యాక్ట్ చేస్తోంది. ఈ సినిమాపై భాగ్యశ్రీ భారీ ఆశలే పెట్టుకుంది. ఈ మూవీ హిట్ టాక్ వచ్చినా కమర్షియల్గా పెద్ద విజయం సాధించలేదు. అయితే ఈ అమ్మడు నటించిన నాలుగు చిత్రాలు పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీస్ కావడం విశేషం.
లెనిన్.. ఇక రాబోయే‘లెనిన్’ కూడా 80ల నాటి పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీగా వస్తుంది. ఈ రకంగా వరుసగా అన్ని పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీస్లో నటించి కథానాయికగా తొలి హిట్ అందుకుంటుందా అని చూడాలి. ఈ భామ తెలుగులో ‘మిస్టర్ బచ్చన్’ కంటే ముందే యారియా 2, చందూ ఛాంపియన్ 2 చిత్రాల్లో చిన్న క్యారెక్టర్ లో నటించింది.
భాగ్యశ్రీ బోర్సే నేటివ్ ప్లేస్ మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీ నగర్.6 మే 1999లో జన్మించింది. యాక్ట్రెస్ కాకముందు పలు కంపెనీ ఉత్తత్తులకు మోడల్ గా పని చేసింది. ఈమె నైజీరియాలోని లాగోస్ లో చదువకుంది నటిగా ఫస్ట్ మూవీనే రవితేజ వంటి సీనియర్ హీరో సరసన నటించింది. ‘మిస్టర్ బచ్చన్’ చిత్రంలో రవితేజతో భాగ్యశ్రీ ఆన్ స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ ఫిదా అయ్యారు. ఈ చిత్రంలో మాస్ మహారాజ్ తో నటించిన ఓ పాటల్లో భాగ్యశ్రీని టచ్ చేయకూడని అందాలను సైతం ముట్టుకోవడంపై పెద్ద దుమారమే రేగింది. ఈ చిత్రంతో రవితేజ విమర్శల పాలయ్యారు. మిస్టర్ బచ్చన్ సినిమా విషయానికొస్తే.. ఈ సినిమా హిందీలో అజయ్ దేవ్ గణ్ హీరోగా నటించిన ‘రెయిడ్’ మూవీకి ప్రీ మేక్. కానీ హరీష్ శంకర్ ఈ సినిమాను పూర్తిగా మార్పుల చేర్పులతో తెరకెక్కించి ప్రేక్షకుల తిరస్కారానికి గురయ్యాడు.