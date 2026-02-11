Bharat Bandh Tomorrow: రేపు భారత్ బంద్.. స్కూల్లకు, కాలేజీలకు, బ్యాంకులకు రవాణాకు సెలవా..!

Tomorrow School Holiday
దేశవ్యాప్తంగా రేపు భారత్ బంద్ నిర్వహించనున్నారు. కార్మిక సంఘాలు, రైతు సంఘాలు కలిసి ఈ బంద్కు పిలుపునిచ్చాయి. ఫిబ్రవరి 12న దేశమంతా సమ్మె చేపట్టాలని వారు నిర్ణయించారు. కొన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ నిరసన కార్యక్రమం జరుగుతోంది.
రైతు సంఘాల సమాఖ్య సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ఈ బంద్కు ప్రధానంగా పిలుపునిచ్చింది. భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం రైతులకు నష్టం కలిగిస్తుందని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ ఒప్పందం వల్ల దేశీయ వ్యవసాయం బలహీనపడే అవకాశం ఉందని నాయకులు అంటున్నారు. అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్మిక చట్టాలలో చేసిన మార్పులను కూడా వారు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా పలు సంఘాలు ఈ బంద్కు మద్దతు ప్రకటించాయి. వామపక్ష పార్టీలు, కార్మిక సంఘాలు, రైతు సంఘాలు కలిసి సమ్మెను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా నాలుగు లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా విద్యుత్ సవరణ చట్టం, విత్తన సవరణ బిల్లు వంటి అంశాలపై కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రవాణా వ్యవస్థపై ఈ బంద్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆటో డ్రైవర్లు, ప్రైవేట్ వాహన డ్రైవర్ల సంఘాలు కూడా సమ్మెలో పాల్గొనవచ్చని సమాచారం. బస్సులు, ఇతర ప్రజా రవాణా సేవలు కొంతవరకు నిలిచిపోవచ్చు. దీంతో ప్రయాణికులు ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం మంచిది.
బ్యాంకు ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి కూడా సానుకూల స్పందన కనిపిస్తోంది. అందువల్ల కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకింగ్ సేవలు అంతరాయం కలగవచ్చు. చెక్కుల క్లియరెన్స్, నగదు లావాదేవీలు ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఇక విద్యాసంస్థల విషయానికి వస్తే, పరీక్షల కాలం కావడంతో ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది. కొన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలు ముందస్తు జాగ్రత్తగా సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన కోసం ఎదురు చూడాలి.