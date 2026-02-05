English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bharat Taxi App: సామాన్యులకు గుడ్‌న్యూస్.. నేటి నుంచి భారత్ ట్యాక్సీ సేవలు.. ఇకపై తక్కువ ధరకే ప్రయాణం..!

Bharat Taxi: దేశంలో ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను విప్లవాత్మకంగా మార్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో ముందడుగు వేసింది. ప్రైవేట్ క్యాబ్ సంస్థల ఆగడాలకు అడ్డుకట్ట వేస్తూ.. సామాన్యులకు తక్కువ ధరకే ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించేందుకు 'భారత్ ట్యాక్సీ' యాప్‌ను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. విజ్ఞాన్ భవన్ వేదికగా జరిగిన కార్యక్రమంలో.. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఈ యాప్‌ను లాంచ్ చేశారు.
 
దేశంలో రవాణా రంగంలో ఓ కొత్త మలుపుగా నిలిచే భారత్ ట్యాక్సీ యాప్‌ను ఈరోజు అధికారికంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రారంభించారు. డ్రైవర్ కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకున్న భారత్ టాక్సీ యాప్.. దేశంలోనే తొలి సహకార ఆధారిత టాక్సీ ప్లాట్‌ఫామ్‌గా గుర్తింపు పొందుతోంది. మొదటి దశలో ఢిల్లీ–ఎన్‌సీఆర్ ప్రాంతంలో అందుబాటులోకి రానున్న ఈ యాప్.. తదుపరి దశల్లో ముంబై, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి ప్రధాన నగరాలకు విస్తరించనుంది.  

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఉన్న ర్యాపిడో, ఊబర్, ఓలా వంటి సంస్థలు పీక్ అవర్స్‌లో అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నాయన్న ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ యాప్ ద్వారా బైక్, ఆటో, కార్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. రాబోయే రెండేళ్లలో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని నగరాలు, పట్టణాలకు ఈ సేవలను విస్తరించడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.

భారత్ టాక్సీ యాప్ ప్రత్యేకత డ్రైవర్ యాజమాన్య నమూనా. ఇప్పటివరకు పనిచేస్తున్న ప్రైవేట్ టాక్సీ యాప్‌లలో డ్రైవర్లు తమ ఆదాయంలో పెద్ద మొత్తాన్ని కమిషన్ రూపంలో కంపెనీలకు చెల్లించాల్సి వస్తోంది. అదే పరిస్థితికి ప్రత్యామ్నాయంగా భారత్ టాక్సీ ఎటువంటి కమిషన్ వసూలు చేయదు.   

ప్రయాణికుడు చెల్లించిన మొత్తం పూర్తిగా డ్రైవర్ ఖాతాలోకే చేరుతుంది. ఈ విధానం ద్వారా డ్రైవర్ల ఆదాయం పెరగడమే కాకుండా వారికి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్, పీఎఫ్ వంటి సామాజిక భద్రతా సౌకర్యాలను కూడా ప్రభుత్వం కల్పించనుంది.   

ప్రయాణికుల భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ, రియల్ టైమ్ ట్రాకింగ్ మరియు అత్యవసర సహాయక ఫీచర్లను ఈ యాప్‌లో పొందుపరిచారు. జనవరి 5 నుంచి కొన్ని నగరాల్లో పైలట్ ప్రాజెక్ట్‌గా ప్రారంభమైన ఈ సేవలు ఘనవిజయం సాధించడంతో, ఇప్పుడు దేశవ్యాప్త విస్తరణకు శ్రీకారం చుట్టారు. 

