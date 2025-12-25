English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BHEL Recruitment 2025: రూ.95 వేల జీతంతో BHELలో ఉద్యోగాలు.. B.Tech చేసినవారు ఇప్పుడే ఇలా అప్లై చేసుకోండి..

BHEL Recruitment 2025 Notification: BHEL నుంచి నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఇందులో భాగంగా కొన్ని సూపర్వైజర్ పోస్టులతో పాటు ప్రాజెక్టు ఇంజనీర్ పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు నోటిఫికేషన్ లో వెల్లడించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా మనం తెలుసుకుందాం.

BHEL Recruitment 2025 Notification Telugu: భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ (BHEL) నిరుద్యోగ యువకులకు గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది. తమ సంస్థలో ఉన్న ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మొత్తం పది ప్రాజెక్టు ఇంజనీర్, ప్రాజెక్టు సూపర్వైజర్ పోస్టులకు భర్తీ చేయబోతున్నట్లు అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు జనవరి 12వ తేదీ లోపు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలని కోరింది. అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
 
బెల్ కంపెనీ సోలార్ బిజినెస్ డివిజన్ కోసం ఈ ప్రత్యేకమైన పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్ పోస్టులకు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఈ నోటిఫికేషన్ డిసెంబర్ 22వ తేదీ నుంచి.. జనవరి 12వ తేదీ వరకు లైవ్ అవుతుంది. కాబట్టి అప్లై చేసుకోవాలనుకునేవారు చివరి తేదీ జనవరి 12లోపే దరఖాస్తు ప్రక్రియను ముగించుకోవలసి ఉంటుంది. 

పోస్టులకు సంబంధించిన ఖాళీల సంఖ్య వివరాల్లోకి వెళితే.. మొత్తం ప్రాజెక్టు ఇంజనీర్ కు సంబంధించిన నాలుగు పోస్టులను ఈ నోటిఫికేషన్ లో భర్తీ చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా ప్రాజెక్టు సూపర్వైజర్ ఎలక్ట్రిక్ రెండు పోస్టులు, ప్రాజెక్టు సూపర్వైజర్ సివిల్ రెండు పోస్టులు, ప్రాజెక్టు సూపర్వైజర్ మెకానికల్ ఒక పోస్ట్, సూపర్వైజర్ సేఫ్టీ ఒక పోస్టు మొత్తం పది పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది.

ప్రాజెక్టు ఇంజనీర్ పోస్టులను అప్లై చేసుకునేవారు తప్పకుండా డిసిప్లిన్‌లో ఫుల్ టైమ్ B.E./B.Tech లేదా PG విద్యార్హతను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దాదాపు 60 శాతం పైగా మార్కులను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఇక సేఫ్టీ పోస్ట్ కు అదనంగా సేఫ్టీ లో పనిచేసిన సర్టిఫికెట్ కూడా కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇంజనీర్ వయోపరిమితి 35 సంవత్సరాలని నోటిఫికేషన్లు వెల్లడించారు.  

ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన వయోపరిమితి సడలింపులు కూడా నోటిఫికేషన్లు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ కేటగిరీకి చెందినవారికి ఐదు సంవత్సరాల వయోపరిమితి కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఓబిసి కి సంబంధించిన వారికి మూడు సంవత్సరాల వరకు వయస్సు సడలింపు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇక జీతాల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ కు సంబంధించిన జీతం ప్రతినెల రూ.95 వేలు చెల్లించబోతున్నట్లు తెలిపింది.   

అలాగే ప్రాజెక్టు సూపర్వైజర్లకు ప్రతి నెల జీతం రూ.45 వేలు చెల్లించబోతున్నట్లు నోటిఫికేషన్ లోనే వెల్లనించింది. అలాగే ఈ ఉద్యోగాలను అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్న వారు నేరుగా అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://careers.bhel.inను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది. అన్ని డాక్యుమెంట్లతో పాటు అప్లికేషన్ ఫామ్ ని కూడా స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా రూ.236 ఫీజు కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

Bhel Career Bhel Iti Recruitment 2025 Bhel Recruitment Bhel Admit Card 2025

