Bhogapuram International Airport:సుమారు రూ.5,000 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అరుదైన దృశ్యాలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఆధునిక సదుపాయాలతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కీలకంగా మారనుంది. పూర్తి వివరాలు, ప్రత్యేక దృశ్యాలను ఈ వీడియోలో చూడండి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభమైంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆగస్టు 1న విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో నిర్మించిన అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించారు.దాదాపు రూ.5,000 కోట్ల వ్యయంతో జీఎంఆర్ గ్రూప్ ఈ విమానాశ్రయాన్ని అభివృద్ధి చేసింది. ఇది కేవలం ఒక విమానాశ్రయం మాత్రమే కాకుండా, ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంత అభివృద్ధికి కీలక కేంద్రంగా మారుతుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఈ విమానాశ్రయం వల్ల విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాలకు పెద్ద ఎత్తున ప్రయోజనం కలగనుంది. పరిశ్రమలు, ఐటీ సంస్థలు, వ్యాపార అవకాశాలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. దీంతో స్థానిక యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా విస్తరించనున్నాయి.మొదటి దశలో ఈ విమానాశ్రయం ద్వారా ఏడాదికి 60 లక్షల మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణించేలా నిర్మించారు. భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని దీనిని దశలవారీగా విస్తరించే ప్రణాళిక కూడా సిద్ధంగా ఉంది. పూర్తిస్థాయిలో అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత సంవత్సరానికి 4 కోట్ల మంది ప్రయాణికులను నిర్వహించే సామర్థ్యం ఈ విమానాశ్రయానికి ఉంటుంది.
విమానాశ్రయం నుంచి వాణిజ్య విమాన సర్వీసులు ఆగస్టు 17 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. దీంతో దేశంలోని ప్రధాన నగరాలతో పాటు భవిష్యత్తులో అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు పాల్గొన్నారు. వారు విమానాశ్రయం ప్రత్యేకతలు, భవిష్యత్ అభివృద్ధి ప్రణాళికలను ప్రధానమంత్రికి వివరించారు.
భోగాపురం విమానాశ్రయం ద్వారా ఎగుమతులు, పర్యాటకం, నైపుణ్యాభివృద్ధి, పరిశోధన రంగాలకు కూడా మంచి ఊతం లభిస్తుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రలో పెట్టుబడులు పెరిగి ఆర్థిక కార్యకలాపాలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తమవుతోంది.విమానాశ్రయ ప్రారంభం అనంతరం ప్రధాని మోదీ రాష్ట్రంలో మరో రూ.18,000 కోట్లకు పైగా విలువైన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు చేయడంతో పాటు కొన్ని ప్రాజెక్టులను కూడా ప్రారంభించనున్నారు.
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభం ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలవనుందని ప్రభుత్వం పేర్కొంటోంది. రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడటంతో పాటు కొత్త పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగి ప్రాంత ఆర్థిక ప్రగతికి ఇది బలమైన పునాది వేస్తుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.