Bhogi Festival date 2026: భోగి వేడుక ఎప్పుడు..?.. చిన్నారులకు భోగి పండ్లు పోస్తున్నారా..?.. ఈ పొరపాట్లు చేయోద్దు..

Bhogi pallu Tradition: సంక్రాంతిని మూడు రోజుల పాటు జరుపుకుంటారు. దీనిలో భాగంగా జనవరి 14న భోగి పండగను జరుపుకుంటాం. అయితే.. భోగి రోజున ఉదయాన్నే భోగి మంటలు వేస్తారు. అదే విధంగా చిన్నారులకుఈ రోజున భోగి పండ్లు కూడా వేయడం ఆనవాయితిగా పాటిస్తు వస్తున్నారు.
దేశమంతట కూడా సంక్రాంతి శోభ కన్పిస్తుంద. ముఖ్యంగా సంక్రాంతిని పెద్ద పండగ అంటారు. మూడు రోజుల పాటు సంక్రాంతిని జరుపుకుంటాం. జనవరి 14,15,16 మూడు తేదీల్లో సంక్రాంతిని జరుపుకుంటాం. ఈ క్రమంలో సంక్రాంతి నేపథ్యంలో అనాదీగా కొన్ని ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు పాటిస్తు వస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా భోగి రోజున ఉదయాన్నే భోగి మంటలు వేస్తారు. ఇంటి ముద్దు అందంగా ముగ్గులు వేసి దాని మధ్యలో గొబ్బెమ్మలు పెడతారు. అదే విధంగా చిన్నారులకు ఈరోజున భోగి పండ్లను వేయడం ఆనవాయితీగా ఆచరిస్తున్నారు. భోగి (రేగు) పండ్లను శ్రీమన్నారయణుడి స్వరూరంగా భావిస్తారు. భోగి పండ్లను చిన్న పిల్లల మీద పొస్తే వారికున్న బాలారిష్టాలు అన్ని కూడా తొలగిపొతాయిన పండితులు చెబుతుంటారు.
భోగి పండ్లలో ముఖ్యంగా చెరుకు ముక్కలు, పసుపుతో కల్పిన బియ్యం, కాయిన్స్ లు, పూల రెక్కలు, ఎర్రటి చెనగలు, వేస్తారు. కొంత మంది చాక్లెట్ లను కూడా దీనిలో కలిపి చిన్నారుల మీద వేస్తుంటారు.
ముఖ్యంగా సాయంత్రం చిన్నారులను ఇంటికి పిలిచి, దేవుడి ముందు లేదా హల్ లో కూర్చుండబెట్టి ముత్తైదువలు వారికి అందరికి బొట్టులు పెట్టి, ఆరతి ఇచ్చి ఆతర్వాత పెద్దవారి నుంచి వరసుగా పాటలు పాడుతూ భోగి పండ్లను పోస్తారు.
దీని వల్ల శ్రీమహావిష్ణువు ఆశీర్వాదంలో బాలారిష్టాలతో పాటు, ఇతర అన్నిదోషాలు పోతాయంటారు. రేగు పండ్ల వల్ల సూర్యుడి ఆశీర్వాదం కూడా చిన్నారులకు లభిస్తుందంటారు. అందుకే పిల్లల మీద భోగి పండ్లను పోయడం చాలా మంది ఇప్పటికి పాటిస్తారు.
భోగి పండ్లను పోసేటప్పుడు దానిలో ఎలాంటి ఇతర తినుబండారాలు వేయకూడదు. భోగి పండ్లను పోసిన తర్వాత కింద పడ్డవాటిని చిన్నారులకు మాత్రమే ఇవ్వాలి. తిరిగి మనం తీసుకొకూడదు. ఇంటికి వచ్చిన చిన్నారులను దైవం స్వరూపంగా భావించుకొవాలి. ఈ విధంగా భోగి పండను ఆనందాల మధ్య జరుపుకొవాలని పండితులు చెబుతుంటారు.