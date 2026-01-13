English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bhogi Pallu For Kids: భోగి రోజు పిల్లలకు రేగి పళ్ళు ఎలా పొయ్యాలి.. ఎవరు పోయాలి.. ఏ వయసు వరకు పోయాలో తెలుసా..!

Bhogi Pallu Complete Ritual: తెలుగు వారికి భోగి పండగ అనేది ఎంతటి విశిష్టత గల పండుగ మనందరికీ తెలుసు. ముఖ్యంగా భోగి అనగానే భోగి పళ్ళు గుర్తొస్తాయి. భోగి రోజు మనం పిల్లలకు భోగి పళ్ళు ఎలా పోయాలి.. ఏ వయస్సు వరకు పోయొచ్చు, ఏమేమి కలపాలి..దీని వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం ఏమిటి అనే విషయాలను ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. 
సంక్రాంతి పండుగ భోగితో మొదలవుతుంది. భోగి రోజు తెల్లవారుజామున భోగి మంటలు వేయడం, భోగి స్నానం చేయడం, గొబ్బెమ్మలు పెట్టడం, బొమ్మల కొలువు పెట్టడం లాంటి సంప్రదాయాలు ఉంటాయి. సాయంత్రం వేళ పిల్లలకు భోగి పళ్ళు పోయడం ముఖ్యమైన ఆచారం.  

సాధారణంగా రేగి పళ్ళనే భోగి పళ్ళుగా ఉపయోగిస్తారు. వీటిని శుభ్రంగా కడిగి.. పూర్తిగా ఆరబెట్టాలి. తడి ఉండకూడదు. తర్వాత ఒక ప్లేట్‌లో రేగి పళ్ళు వేసి, బంతిపూల రేకులు కలుపుతారు. బంతిపూలకు క్రిములను దూరం చేసే శక్తి ఉందని పెద్దలు చెబుతారు. అలాగే బేసి సంఖ్యలో చిల్లర నాణాలు (3, 5, 7, 9 లేదా 11) కలుపుతారు. కొంతమంది శనగలు లేదా చిన్న చెరుకు ముక్కలు కూడా కలుపుతారు. పసిపిల్లలకు అయితే రేగి పళ్ళు, పూల రేకులు..నాణాలు చాలును.

ఇంట్లో బొమ్మల కొలువు ఉంటే, అందులో ఉన్న కృష్ణుడి విగ్రహానికి ముందుగా భోగి పళ్ళు పోయాలి. బొమ్మల కొలువు లేకపోతే..పూజా మందిరంలో చిన్న కృష్ణుడి బొమ్మ పెట్టుకొని ముందుగా ఆయనకే పోయాలి. తల్లి కుడి చేతితో మూడు సార్లు..ఎడమ చేతితో మూడు సార్లు దిష్టి తీసి పోయాలి.

పిల్లలను చాప మీద లేదా కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి నుదుట బొట్టు పెట్టాలి. ముందుగా తల్లి దిష్టి తీసి పోయాలి. తర్వాత తండ్రి, అమ్మమ్మలు, బామ్మలు.. ముత్తైదులు కూడా పోయవచ్చు. ఇలా పోయడం వల్ల దిష్టి, గ్రహపీడ తొలగి పిల్లలకు ఆరోగ్యం..జ్ఞానం పెరుగుతాయని నమ్మకం.

కొంతమంది 5 ఏళ్ల వరకు, కొంతమంది 11 లేదా 14 ఏళ్ల వరకు పోస్తారు. ఆనవాయితి తప్పనిసరి కాదు. పిల్లల మంచి కోసమే కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడైనా పోయవచ్చు. భోగి పళ్ళు పోసిన తర్వాత హారతి ఇవ్వాలి. పడ్డ పళ్ళను చీపురుతో ఊడ్చకూడదు; గుడ్డతో తీసి ఎవరు తొక్కని చోట వేయాలి. నాణాలను మాత్రం పేదవారికి దానం చేయవచ్చు.

