Bhogi Whats App Status Messages : భోగి పండుగ అనగానే మనకు గుర్తుకు వచ్చేది చలి మంటలు, కొత్త ఆరంభం, ఆనందం, కుటుంబంతో కలిసి గడిపే మధుర క్షణాలు. పాత బాధలను.. కష్టాలను వెనక్కి వదిలేసి కొత్త ఆశలతో ముందుకు సాగాలని ఈ రోజు మనకు నేర్పుతుంది. ఉదయాన్నే భోగి మంటల దగ్గర కుటుంబం మొత్తం కలిసి నిలబడి ఆనందంగా మాటలు చెప్పుకుంటాం. అలాగే ఫ్రెండ్స్కి, బంధువులకి మన మనసులోని మంచి మాటలను విషెస్గా చెప్పితే వారి ముఖాల్లో చిరునవ్వు కనిపిస్తుంది. ఈ భోగి రోజున చెప్పగలిగే ఐదు సింపుల్ కానీ హార్ట్ టచ్ చేసే విషెస్ ఇవే.
ఈ భోగి మీ జీవితంలో కొత్త వెలుగులు నింపాలి. గతంలో జరిగిన అన్ని బాధలు, కష్టాలు భోగి మంటల్లో కాలిపోయి, మీ ఇంట్లో సంతోషం మాత్రమే మిగలాలి. మీ కుటుంబం ఎప్పుడూ ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా ఉండాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.
ఈ భోగి మీకు కొత్త ఆశలు తీసుకురావాలి. మీరు మొదలుపెట్టే ప్రతి పని విజయవంతంగా పూర్తవ్వాలి. చదువులో, ఉద్యోగంలో, వ్యాపారంలో మంచి ఫలితాలు రావాలని ఈ పండుగ రోజున కోరుకుంటున్నాను.
మీ ఇంట్లో ప్రేమ, ఐక్యత ఎప్పుడూ అలాగే ఉండాలి. చిన్న చిన్న మాటలతో పెద్ద సమస్యలు రావద్దు. కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి నవ్వుతూ, కలిసి భోజనం చేస్తూ భోగిని ఆనందంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను.
ప్రియమైన ఫ్రెండ్, ఈ భోగి నీ జీవితంలో మంచి మార్పులు తీసుకురావాలి. నువ్వు కలలు కంటున్న ప్రతి కల నిజం కావాలి. ఎప్పుడూ నవ్వుతూ, ధైర్యంగా ముందుకు సాగాలని ఆశిస్తున్నాను.
ఈ భోగి మీ అందరి జీవితాల్లో శాంతి, సంతోషం నింపాలి. పంటలు పండినట్లే మీ జీవితాల్లో కూడా మంచి ఫలాలు పండాలి. ఈ పండుగ మీకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే మధుర జ్ఞాపకాలుగా మారాలని కోరుకుంటూ, హ్యాపీ భోగి!