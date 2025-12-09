Bhoomika Chawla: భూమిక కొడుకు ఎలా ఉన్నాడో చూశారా.. గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన భర్త..!

Bhoomika: సినీ ప్రపంచంలో ఎంతోమంది హీరోయిన్లు వస్తుంటారు ..వెళుతూ ఉంటారు. కానీ కొంతమంది మాత్రమే ఎప్పటికీ గుర్తుంటారు. అలాంటి వాళ్లలో ఒకరు భూమిక. కెరీర్లో ఎన్నో హిట్ సినిమాలు ఇచ్చిన భూమిక..2007లో యోగా గురు భరత్ ఠాకూర్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
అప్పటినుంచి సినిమాలకు కొంచెం దూరంగా ఉంది ఈ మధ్యనే ఎంసీఏ సినిమా ద్వారా మరోసారి తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించింది. మరో పక్క ఆమె పర్సనల్ లైఫ్ గురించి మాత్రం పెద్దగా పబ్లిక్ లో పంచుకోదు భూమిక. ముఖ్యంగా ఆమె కుమారుడు యష్ ఠాకూర్ గురించి చాలా తక్కువ సార్లు మాట్లాడింది ఈ హీరోయిన్.
భూమిక దంపతులకు 2014 ఫిబ్రవరిలో కుమారుడు పుట్టాడు. అతనికి యష్ అనే పేరు పెట్టారు. ప్రస్తుతం యష్ 10 ఏళ్ల వయసులోకి అడుగుపెట్టాడు. అయితే.. అతని ఫోటోలు..వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో చాలా అరుదుగా కనిపించడం వల్ల అభిమానుల్లో అతను ఎలా ఉంటాడు? ఎలా పెరుగుతున్నాడు? అన్న ఆసక్తి ఎప్పుడూ కొనసాగుతూ వచ్చింది.
ఈ విషయంపై భూమిక కూడా పెద్దగా మాట్లాడలేదు. కొన్ని ఇంటర్వ్యూల్లో మాత్రం "యష్ చాలా శాంతంగా, బాగా అర్థం చేసుకునే పిల్లవాడు. చదువులో కూడా మంచి ఫలితాలే వస్తాయి" అని మాత్రమే చెప్పింది. భూమిక తన కొడుకును మీడియా దృష్టి నుంచి దూరంగా ..ఉంచాలనే ఉద్దేశ్యంతోనో ఏమో తెలియదు కానీ.. మీడియా ముందు కూడా ఎప్పుడు తీసుకురాలేదు.
తల్లి అయిన తర్వాత తన జీవితం పూర్తిగా మారిపోయిందని భూమిక ఎన్నోసారి పేర్కొంది. “రోజంతా ఎంత పని ఉన్నా..ఇంటికి వచ్చాక నా ప్రపంచం యష్ చుట్టూనే తిరుగుతుంది. అతడితో గడిపే సమయం నాకు ఎనర్జీ ఇస్తుంది” అని చెప్పింది. ఈ క్రమంలో ఎన్ని రోజులకు భూమిక తల కొడుకుతో మీడియాకి చిక్కింది.
ఇక ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతూ.. ఫైనల్గా భూమిక కొడుకును చూసామన్న ఆనందం ఆమె అభిమానుల్లో తీసుకొచ్చింది. మరోపక్క ఇదే వీడియోలో భూమిక భర్త చాలా ఏజ్ అయిపోయిన వ్యక్తిలా కనిపించడంతో ఇంతలా భరత్ మారిపోయారేంటి అన్న కామెంట్లు కూడా వస్తున్నాయి.
మరోవైపు..సినిమాల్లో కూడా భూమిక తన ప్రయాణాన్ని ఆపలేదు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ప్రత్యేక పాత్రలతో బిజీగా కనిపిస్తోంది. అయితే షూటింగ్ షెడ్యూల్ కూడా యష్ అవసరాలకు తగ్గట్టే ప్లాన్ చేసుకుంటానని ఆమె తెలిపింది.