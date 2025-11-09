English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Star Actress: మాజీ ముఖ్యమంత్రి కొడుకుతో స్టార్ హీరోయిన్ ప్రేమాయణం..? రెస్టారెంట్‌‌లో క్లోజ్‌గా..!

Actress Bhumi Pednekar: గ్లామర్ షోతో పాటు కథా ప్రాధాన్యమున్న సినిమాలలో నటిస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ భూమి పడ్నేకర్. సినిమాలతో పాటు స్మాల్‌స్క్రీన్‌పై తనదైన ముద్ర వేసింది. నటనతో పాటు పర్యావరణ వేత్తగానూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న భూమి.. తాజాగా మహారాష్ట్ర మాజీ సీఎం, శివసేన అధినేత ఉద్ధవ్ థాక్రే కుమారుడు ఆదిత్య థాక్రేతో కలిసి ఓ రెస్టారెంట్లో క్లోజ్‌గా కన్పించింది. దీంతో వీరిద్దరూ ప్రేమించుకుంటున్నారన్న వార్తలు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.
2015లో దమ్ లగా కే హైసా మూవీతో బాలీవుడ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది భూమి పడ్నేకర్. ఆ తర్వాత బ్యాక్ టూ బ్యాక్ మూవీస్‌లో నటించింది. సినిమాలే కాకుండా వాతావరణ మార్పులపై పోరాడుతూ.. వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలోని యంగ్ గ్లోబల్ లీడర్స్ కమ్యూనిటీలోనూ సభ్యురాలిగా వ్యవహరిస్తుంది ఈ బ్యూటీ.

ఇక ఆదిత్య థాక్రే విషయానికి వస్తే.. మహారాష్ట్ర రాజకీయాలను శాసించే థాక్రే కుటుంబానికి వారసుడు. తండ్రి ఉద్దవ్ థాక్రే వారసుడిగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఈయన.. ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీలో శివసేన (ఉద్దవ్ బాల్‌ థాక్రే) పార్టీ శాసనసభాపక్ష నేతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. 35 ఏళ్ల ఆదిత్య థాక్రే ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఆయన పెళ్లిపై గతంలో రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపించాయి.  

తాజాగా ఆదిత్య థాక్రేతో కలిసి భూమి పడ్నేకర్ ముంబైలోని ఓ రెస్టారెంట్‌లో క్లోజ్‌గా కనిపించింది. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. దాంతో వీరిద్దరి మధ్య ఏదో జరుగుతోందని.. వీరు ప్రేమలో పడ్డారని, త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని పుకార్లు జోరందుకున్నాయి.

అయితే వీరిద్దరి మధ్య ఎలాంటి రిలేషన్ లేదని.. అధికారిక కార్యక్రమం కోసం భూమి, ఆదిత్య కలిశారని తెలుస్తోంది. యంగ్ గ్లోబల్ లీడర్స్ సభ్యుల కోసం భూమి.. బాంద్రాలోని ఓ రెస్టారెంట్‌లో విందు ఇచ్చారట.

ఈ కార్యక్రమానికి ఆదిత్య థాక్రేతో పాటు క్రిస్టర్ క్లోస్‌ తదితరులు హాజరయ్యారు. పార్టీ ముగిసిన తర్వాత అంతా తిరిగి ఇళ్లకు వెళ్తుండగా భూమి, ఆదిత్యలు మీడియాకు దొరికిపోయారు.  

