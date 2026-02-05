English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Bhumika Chawla: స్టేజ్ పైన కంటతడి పెట్టుకున్న భూమిక.. ఏమైందంటే

Bhumika Chawla: స్టేజ్ పైన కంటతడి పెట్టుకున్న భూమిక.. ఏమైందంటే

Bhumika Chawla emotional: 

ఒక్కడు, ఖుషీ ,సింహాద్రి వంటి సినిమాలతో ఆమె అప్పట్లో సూపర్ హిట్ హీరోయిన్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది భూమిక. ఆ తర్వాత కొంత గ్యాప్ తీసుకున్న భూమిక.. నాని నటించిన ఎంసీఏ సినిమాతో తిరిగి రీఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు తనకు కెరీర్‌లో ఒక్కడు లాంటి మరిచిపోలేని హిట్ ఇచ్చిన దర్శకుడు గుణశేఖర్తో.. మళ్లీ కలిసి యుఫోరియా సినిమాలో నటిస్తోంది.
1 /5

ఈ సినిమా టీజర్ విడుదలైనప్పటి నుంచే భూమిక పాత్రపై ఆసక్తి పెరిగింది. టీజర్ చూస్తేనే ఈ చిత్రంలో భూమిక కీలకమైన.. భావోద్వేగాలు ఎక్కువగా ఉన్న పాత్ర చేస్తుందని అర్థమవుతుంది. నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ కథలో ఆమె పాత్ర చాలా బలంగా ఉండటంతో.. ఈరోజు జరిగిన ఈ సినిమా ఈవెంట్ సమయంలో భూమిక తీవ్రంగా ఎమోషనల్ అయిందని తెలుస్తోంది.  

2 /5

తాజాగా జరిగిన ఈవెంట్‌లో భూమిక తన అనుభవాలను పంచుకుంది. ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు తనకు చాలా రాత్రులు నిద్ర పట్టలేదని ఆమె చెప్పింది. “ఒకటికి లేసేదాన్ని, రెండుకు లేసేదాన్ని. ఆ పాత్ర గురించి ఆలోచనలతోనే సమయం గడిచిపోయేది” అంటూ చెబుతూ ఏ చేసింది. మాట్లాడుతూనే ఆమె కంటతడి పెట్టుకుంది. ఒకసారి వెనక్కి వెళ్లి..మళ్లీ ముందుకు వచ్చి స్పీచ్ ఇవ్వాలని ప్రయత్నించినా.. భావోద్వేగాన్ని ఆపుకోలేక మళ్లీ ఏడ్చేసింది. 

3 /5

ఈ సందర్భంగా యాంకర్ మాట్లాడుతూ, “ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత భూమిక ఎందుకు ఇంతగా ఏడ్చిందో ప్రతి ఒక్కరికీ అర్థమవుతుంది” అని అన్నారు.   https://x.com/i/status/2019329259291246644

4 /5

యుఫోరియా చిత్రం ఫిబ్రవరి 6న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. విడుదలకు ఒక రోజు ముందే ఫిబ్రవరి 5న హైదరాబాద్‌లో ప్రత్యేక ప్రీమియర్ షో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు గుణశేఖర్ కుమార్తె నీలిమ గుణ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. భూమిక చావ్లా, గౌతమ్ మీనన్, సారా అర్జున్, పృథ్వీరాజ్ ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. కాలభైరవ సంగీతం అందించారు.

5 /5

భూమిక చావ్లా మరోసారి తన నటనతో ప్రేక్షకులను భావోద్వేగానికి గురి చేయబోతోంది అన్న నమ్మకం ఈ సినిమా మీద పెరుగుతోంది.

Bhumika Chawla Bhumika Chawla emotional Bhumika Chawla cried Euphoria movie Euphoria event Bhumika Chawla speech Gunasekhar

Next Gallery

Babar Azam Girlfriend: Jr.అనుష్క శర్మతో పాక్ క్రికెటర్ బాబర్ ఆజం డేటింగ్?! ఇంటర్నెట్‌లో ఫొటోలు లీక్!