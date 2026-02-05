Bhumika Chawla: స్టేజ్ పైన కంటతడి పెట్టుకున్న భూమిక.. ఏమైందంటే

Bhumika Chawla emotional:
ఒక్కడు, ఖుషీ ,సింహాద్రి వంటి సినిమాలతో ఆమె అప్పట్లో సూపర్ హిట్ హీరోయిన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది భూమిక. ఆ తర్వాత కొంత గ్యాప్ తీసుకున్న భూమిక.. నాని నటించిన ఎంసీఏ సినిమాతో తిరిగి రీఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు తనకు కెరీర్లో ఒక్కడు లాంటి మరిచిపోలేని హిట్ ఇచ్చిన దర్శకుడు గుణశేఖర్తో.. మళ్లీ కలిసి యుఫోరియా సినిమాలో నటిస్తోంది.
ఈ సినిమా టీజర్ విడుదలైనప్పటి నుంచే భూమిక పాత్రపై ఆసక్తి పెరిగింది. టీజర్ చూస్తేనే ఈ చిత్రంలో భూమిక కీలకమైన.. భావోద్వేగాలు ఎక్కువగా ఉన్న పాత్ర చేస్తుందని అర్థమవుతుంది. నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ కథలో ఆమె పాత్ర చాలా బలంగా ఉండటంతో.. ఈరోజు జరిగిన ఈ సినిమా ఈవెంట్ సమయంలో భూమిక తీవ్రంగా ఎమోషనల్ అయిందని తెలుస్తోంది.
తాజాగా జరిగిన ఈవెంట్లో భూమిక తన అనుభవాలను పంచుకుంది. ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు తనకు చాలా రాత్రులు నిద్ర పట్టలేదని ఆమె చెప్పింది. “ఒకటికి లేసేదాన్ని, రెండుకు లేసేదాన్ని. ఆ పాత్ర గురించి ఆలోచనలతోనే సమయం గడిచిపోయేది” అంటూ చెబుతూ ఏ చేసింది. మాట్లాడుతూనే ఆమె కంటతడి పెట్టుకుంది. ఒకసారి వెనక్కి వెళ్లి..మళ్లీ ముందుకు వచ్చి స్పీచ్ ఇవ్వాలని ప్రయత్నించినా.. భావోద్వేగాన్ని ఆపుకోలేక మళ్లీ ఏడ్చేసింది.
ఈ సందర్భంగా యాంకర్ మాట్లాడుతూ, “ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత భూమిక ఎందుకు ఇంతగా ఏడ్చిందో ప్రతి ఒక్కరికీ అర్థమవుతుంది” అని అన్నారు. https://x.com/i/status/2019329259291246644
యుఫోరియా చిత్రం ఫిబ్రవరి 6న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. విడుదలకు ఒక రోజు ముందే ఫిబ్రవరి 5న హైదరాబాద్లో ప్రత్యేక ప్రీమియర్ షో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు గుణశేఖర్ కుమార్తె నీలిమ గుణ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. భూమిక చావ్లా, గౌతమ్ మీనన్, సారా అర్జున్, పృథ్వీరాజ్ ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. కాలభైరవ సంగీతం అందించారు.
భూమిక చావ్లా మరోసారి తన నటనతో ప్రేక్షకులను భావోద్వేగానికి గురి చేయబోతోంది అన్న నమ్మకం ఈ సినిమా మీద పెరుగుతోంది.