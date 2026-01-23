English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bank Holiday: రేపటి నుంచి బ్యాంకులకు 4 రోజుల పాటు సెలవులు.. ఎందుకంటే..!

Bank Holiday: రేపటి నుంచి బ్యాంకులకు 4 రోజుల పాటు సెలవులు.. ఎందుకంటే..!

Bank Holiday Alert:
దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు ఖాతాదారులకు కీలకమైన న్యూస్ వైరల్ అవుతోంది. ఈ నెలలో వరుసగా నాలుగు రోజుల పాటు బ్యాంకులు పనిచేయవు. సెలవులు.. దేశవ్యాప్త సమ్మె కారణంగా బ్యాంకింగ్ సేవలు తాత్కాలికంగా నిలిచిపోనున్నాయి. దీనివల్ల బ్యాంకు బ్రాంచ్‌లలో జరిగే లావాదేవీలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
ఈనెల దాదాపు వరసగా నాలుగు రోజుల పాటు బ్యాంకులకు సెలవులు రానున్నాయి. ఈ వరుస సెలవులు 24వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. 24వ తేదీ నాలుగో శనివారం కావడంతో ప్రభుత్వ.. ప్రైవేట్ బ్యాంకులన్నీ మూసి ఉంటాయి. సాధారణంగా ప్రతి నెల రెండో, నాలుగో శనివారాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. అందుకే ఆ రోజు బ్యాంకు బ్రాంచ్‌లలో ఎలాంటి సేవలు అందుబాటులో ఉండవు.

అదే విధంగా 25వ తేదీ ఆదివారం కావడంతో.. ఆరోజు కూడా బ్యాంకులకు వారాంతపు సెలవు కొనసాగుతుంది. ఇప్పటికే రెండు రోజులు.. బ్యాంకులు పనిచేయకపోవడంతో నగదు లావాదేవీలు, చెక్ డిపాజిట్‌లు, పాస్‌బుక్ ఎంట్రీలు వంటి సేవలు నిలిచిపోతాయి. ముఖ్యంగా వృద్ధులు..గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే ఖాతాదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది.

ఇక 26వ తేదీ రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ సెలవు ఉంటుంది. ఈ రోజు అన్ని బ్యాంకులతో పాటు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా పూర్తిగా మూసి వేయబడనున్నాయి. ఈ కారణంగా చెక్ క్లియరెన్స్.. బ్యాంకుల మధ్య జరిగే సెటిల్‌మెంట్ ప్రక్రియలు ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది.

వరుస సెలవులకు తోడు 27వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మెకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ సమ్మె వల్ల ఆ రోజు కూడా బ్యాంకింగ్ సేవలు తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం. బ్యాంకు బ్రాంచ్‌లలో సాధారణ పనులు జరగకపోవచ్చు.

అయితే ఈ నాలుగు రోజుల పాటు కూడా ATM సేవలు, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు సాధారణంగానే కొనసాగుతాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అయినప్పటికీ నగదు అవసరాలు.. ముఖ్యమైన బ్యాంకింగ్ పనులు ఉన్నవారు ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలని సూచించారు. బ్యాంకులకు వెళ్లాల్సిన పనులు ఉంటే సెలవుల ముందు జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

