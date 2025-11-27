English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
SSC Exams: విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. కొత్త పద్ధతిలో 10వ తరగతి పరీక్షలు.. ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇదిగో..!

TS SSC Exams Updates: తెలంగాణ పదవ తరగతి విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్. ఇప్పటికే టెన్త్ పబ్లిక్ పరీక్షలకు సంబంధించిన తేదీలు ఖరారైనట్లు సమాచారం. 2026, మార్చి 18 నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ 10వ తరగతి పరీక్షలను.. పోయిన సంవత్సరానికి భిన్నంగా నిర్వహించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఈసారి పరీక్షల నిర్వహణలో కీలక మార్పులు చేసేందుకు అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు.
 
గత విద్యా సంవత్సరం పదవ తరగతి పరీక్షల్లో.. కొన్ని పరీక్షల మధ్య ఒక్కరోజు కూడా గ్యాప్ అనేది లేదు. దీంతో ఈసారి పరీక్షల మధ్య ఖచ్చితంగా గ్యాప్ ఉండేలా విద్యాశాఖ పరీక్షల షెడ్యూల్‌ను రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం. CBSEలో కొన్ని పరీక్షలకు వారం రోజుల సమయం కూడా ఉంటోంది.   

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా అదే విధానాన్ని10వ తరగతికి అమలు చేస్తే.. విద్యార్థులపై ఒత్తిడి తగ్గుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆ దిశగా పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులు రెండు, మూడు రకాల షెడ్యూళ్లను రూపొందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఈ కారణంగానే 10వ తరగతి పరీక్షల తేదీల ప్రకటనలో జాప్యం జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒక పరీక్షకు, మరో పరీక్షకు మధ్య రెండు, మూడు రోజుల గ్యాప్ ఇస్తే.. విద్యార్థులు పరీక్షలకు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందని, తద్వారా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయనే భావనలో అధికారులు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది.   

పబ్లిక్ పరీక్షలను గ్యాప్ ఇవ్వకుండా బ్యాక్ టూ బ్యాక్ నిర్వహించడం వల్ల.. బాగా చదివే విద్యార్థులు కూడా ఫలితాల్లో వెనుకబడి పోతున్నారని, ఇక నామమాత్రంగా చదివే విద్యార్థుల పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంటోందని అధికారులు చెబుతున్నారు.  

అందుకే ఈ సంవత్సరం ప్రయోగాత్మకంగా ఒక పరీక్షకు, మరో పరీక్షకు మధ్య కనీసం రెండు రోజుల వ్యవధి ఉండేలా పరీక్షల టైమ్ టేబుల్ రూపొందించి ప్రభుత్వం అనుమతి పొందాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది.

