Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆ రోజున అన్నప్రసాదం కేంద్రాల మూసివేత.. ఎందుకో తెలుసా..?

Ttd closed annaprasadam centres on march 3: శ్రీవారి దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులు ఈ విషయాల్ని గుర్తించుకొవాలని టీటీడీ కీలక సూచనలు చేసింది. అదే విధంగా ఆలయంలో మరల శుద్ది కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన తర్వాత దర్శనాలు కల్పిస్తామని తెలిపింది.
తిరుమలలో ప్రతిరోజు వేలాదిగా భక్తులు ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి వస్తుంటారు. శ్రీవారిని కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. వెంకటేశ్వర స్వామిని కొలుచుకుంటూ కొండంతా ఆపదలు కూడా దూరమౌతయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం . ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల సమ్మర్ లో వరుస సెలవుల నేపథ్యంలో తిరుమలకు భక్తులు పొటెత్తారు. టోకెన్లు ఉన్నవారిని 5 నుంచి 6 గంటల్లో దర్శనం అవుతుంది. ఇక సర్వదర్శనం వారికి 18 నుంచి 22 గంటల పాటు సమయం పడుతుంది.
మరొవైపు తిరుమలలో మార్చి 3న గ్రహణం నేపథ్యంలో ఆలయంను మూసి వేసి ఉంచుతున్నట్లు ఇప్పటికే టీటీడీ ప్రకటించింది. మార్చి 3వ తెల్లవారు జామున పూజలు, క్రతువులు యథా ప్రకారం నిర్వహిస్తారు.
ఆ తర్వాత ఉదయం 9గంటల నుంచి సాయంత్రం 7.30గంటల వరకు ఆలయం మూసివేసి ఉంటుంది. మరల ఆలయం తలుపులు తెరచి ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం శుద్దిని, పుణ్యహవచనం నిర్వహించిన తర్వాత రాత్రి 9.30గంటల నుంచి భక్తులకు మరల దర్శనాలకు అనుమతించనున్నారు.
మార్చి 3న అన్నిరకాలు ఆర్జీత సేవలు రద్దు చేసినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. దీనితో పాటు తిరుమల ,తిరుపతిలో అందించేర అన్నప్రసాదంపై కూడా మరో అలర్ట్ జారీ చేసింది. మొత్తంగా చంద్ర గ్రహణం రోజున అన్నప్రసాద వితరణ కేంద్రాలను కూడా మూసివేయనున్నారు.
తిరుపతి, తిరుచానూరులోని టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోని అన్నప్రసాద వితరణ కేంద్రాలను తాత్కలికంగా మూసివేయనున్నట్లు అధికారులు వివరించారు. దీనిలో తిరుచానూరులోని తోళ్లప్ప గార్డెన్స్లో గల ఎస్వీ నిత్య అన్నప్రసాద భవనం, తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలన భవనంలోని ఉద్యోగుల క్యాంటీన్ లో అన్నప్రసాదం పంపిణి నిలిపివేయనున్నారు.
దీనితో పాటు పద్మావతిఅమ్మవారి విశ్రాంతి భవనంలోని క్యాంటీన్, విష్ణునివాసం, శ్రీనివాసం, వసతి సముదాయాల్లో భక్తులకు అందించే ఉచిత అన్నప్రసాద కేంద్రాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయనున్నట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. ఈ విషయాల్ని భక్తులు గమనించాలని టీటీడీ సూచించింది.