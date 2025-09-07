Tirumala: తిరుమల వెళ్లే శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. చంద్రగ్రహణం కారణంగా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు, ఆర్జిత సేవలు రద్దు

Big Alert For Tirumala Devotees: మరికొన్ని గంటల్లో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది. గ్రహణం కారణంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయాన్ని టీటీడీ మూసివేయనుంది. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు ఆలయాన్ని మూసివేస్తారు. గ్రహణం నేపథ్యంలో భక్తుల దర్శనాలను నిలిపివేస్తున్నారు.
ఈ ఆదివారం రాత్రి సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం జరగనుంది. రాత్రి 9:58 గంటలకు మొదలై సోమవారం తెల్లవారుజామున 1:26 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఈ గ్రహణం సుమారు 3 గంటల 28 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని ప్రధాన ఆలయాలు మూసివేయబడతాయి.
చంద్రగ్రహణం కారణంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయాన్ని.. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు టీటీడీ మూసివేయనుంది. గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత సోమవారం తెల్లవారుజామున సుప్రభాత సేవతో ఆలయాన్ని తెరుస్తారు.
పుణ్యహవచనం, శుద్ది నిర్వహించిన తరువాత స్వామివారి దర్శనానికి భక్తులను అనుమతిస్తారు. ఆదివారం ఉదయం కంపార్ట్మెంట్లు షెడ్లలో వేచి ఉన్న భక్తులకు మధ్యాహ్నం 1:30 లోపు దర్శనం పూర్తి చేసేలా టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేసింది.
గ్రహణ సమయంలో యాత్రిక సముదాయాలు, గదుల్లో ఉండే భక్తులకు పులిహోర, బిస్కెట్ల ప్యాకెట్లను టీటీడీ పంపిణీ చేయనుంది. సోమవారం ఉదయం 6 గంటలకు భక్తులు క్యూలైన్లోకి రావాలని టీటీడీ సూచించింది.
గ్రహణం కారణంగా పౌర్ణమి గరుడ సేవ, వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు, ఆర్జిత సేవలను టీటీడీ రద్దు చేసింది.