TSPSC Job Alert: టీజీపీఎస్సీ అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ అప్డేట్ చేయకపోతే కొత్త ఉద్యోగాలకు నో ఛాన్స్!

TSPSC Latest Update: తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (టీజీపీఎస్సీ) కీలక సూచనలు చేసింది. త్వరలోనే కొత్త ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయనున్న నేపథ్యంలో అభ్యర్థులందరూ తమ వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ (OTR) వివరాలను తప్పనిసరిగా అప్డేట్ చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.
టీజీపీఎస్సీ విడుదల చేసే ప్రతి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్కు ఓటీఆర్ అనేది చాలా ముఖ్యమని అధికారులు తెలిపారు. ఓటీఆర్ అప్డేట్ చేయని అభ్యర్థులు కొత్త నోటిఫికేషన్లకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉండదని తేల్చి చెప్పారు. అందుకే అభ్యర్థులు ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే తమ వివరాలను సరిచేసుకోవాలని సూచించారు.
ఇటీవల ఎస్సీ వర్గీకరణలో మార్పులు, అలాగే కొందరు అభ్యర్థుల విద్యార్హతల్లో మార్పులు చోటు చేసుకున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు టీజీపీఎస్సీ వెల్లడించింది. అభ్యర్థులు తమ తాజా విద్యార్హతలు, కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు..ఆధార్కు అనుసంధానమైన వివరాలు సరిగా ఉన్నాయా లేదా అని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలని తెలిపింది.
ముఖ్యంగా అభ్యర్థులు తమ లేటెస్ట్ ఫోటో, సంతకం, విద్యా సర్టిఫికెట్లు, కుల సర్టిఫికెట్ వంటి డాక్యుమెంట్లను అధికారిక వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. పాత ఫోటోలు లేదా తప్పు వివరాలతో ఉన్న ఓటీఆర్ ఉన్నట్లయితే దరఖాస్తులు తిరస్కరించే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు.
అభ్యర్థుల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తులను పరిగణలోకి తీసుకుని, ఓటీఆర్ అప్డేట్ చేసుకునే గడువును ఫిబ్రవరి 25 వరకు పొడిగించినట్లు టీజీపీఎస్సీ ప్రకటించింది. ఇది చివరి అవకాశం కావచ్చని, ఇకపై గడువు పెంచే అవకాశం లేదని కూడా స్పష్టం చేసింది.
అందువల్ల టీజీపీఎస్సీ అభ్యర్థులంతా ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే అధికారిక వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అయి తమ ఓటీఆర్ వివరాలను పూర్తిగా అప్డేట్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం. ఇలా చేస్తే రాబోయే ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.