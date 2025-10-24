English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Inter Practicals: ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇక ఫస్ట్ ఇయర్‌లోనూ ప్రాక్టికల్స్..!

Inter Practicals: ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇక ఫస్ట్ ఇయర్‌లోనూ ప్రాక్టికల్స్..!

Inter First Year Practicals: తెలంగాణ ఇంటర్ విద్యార్థులకు కీలక హెచ్చరిక. ఇంటర్మీడియట్ విద్యలో సమూల మార్పులకు సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టూరు. ఇప్పటికే పలు ప్రతిపాదనలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇక ఇప్పటినుండి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్‌లోనూ ప్రాక్టికల్స్ ఉండబోతున్నాయి. అలాగే ఫిబ్రవరి 26, 2026 నుండి ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
 
ఇంటర్‌ వార్షిక పరీక్షల షెడ్యూల్‌కు తెలంగాణ సర్కార్ ఆమోదం తెలిపింది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 25 నుంచి నిర్వహించేందుకు గ్రీన్‌సిగ్నల్‌ ఇచ్చింది. ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు పరీక్షలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న విద్యార్థులకు.. పోటీ పరీక్షలకు సిద్దం అయ్యేందుకు వీలుగా పరీక్షల షెడ్యూల్‌లో మార్పులు చేశారు. గతంలో కంటే ముందుగానే పరీక్షల నిర్వహణకు నిర్ణయించారు. ఇక ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్‌లో ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహణపై కూడా కీలక నిర్ణయం జరిగింది.

ప్రాక్టికల్‌ ఎగ్జామ్స్‌ని జనవరి చివర్లో ప్రారంభించి ఫిబ్రవరి మొదటివారంలో పూర్తి చేయనున్నారు. ఈ పరీక్షలను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మూడు విడతల్లో నిర్వహించనున్నారు. పరీక్షలు ముందుగా నిర్వహిస్తే సెకండియర్‌ విద్యార్థులు ఎంసెట్‌, ఐఐటీలాంటి పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యేందుకు మరింత సమయం లభించనుంది.  

ఇక ఈసారి ప్రాక్టికల్‌ పరీక్షలకు ఒక్కో విద్యార్థికి రూ. 30 చొప్పున వసూలు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఈసారి ఇంటర్‌ ఫస్ట్ ఇయర్‌లో ప్రైవేట్ కాలేజీల్లో ప్రవేశం పొందిన ప్రతి విద్యార్థి నుంచి రికగ్నిషన్‌ ఫీజు రూ. 220, గ్రీన్‌ ఫండ్‌ ఫీజు రూ. 15 చొప్పున వసూలు చేయాలని ఇంటర్‌ విద్యా కార్యదర్శి కృష్ణ ఆదిత్య ఉత్తర్వులు జారీచేశారు.   

కాగా ఇప్పటివరకూ కేవలం ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్‌కే ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తుండగా.. నెక్స్ట్ ఇయర్ నుండి ఫస్టియర్ విద్యార్థులకు కూడా ప్రాక్టికల్స్ ఉండనున్నాయి. ఈ మేరకు ఇంటర్ సంస్కరణలకు సీఎం రేవంత్ అంగీకారం తెలిపారు. ఇక నుంచి సంస్కృతం, తెలుగు, గణితం తదితర అన్ని సబ్జెక్టులకు ఇంటర్నల్ మార్కులు ఇచ్చేలా నిర్ణయించారు.   

ప్రాక్టికల్స్ ఉన్న సబ్జెక్టులకూ అంతర్గత మార్కులు ఉంటాయి. ఇంటర్మీడియట్​లో నూతనంగా ACE అనే గ్రూపును ప్రవేశపెట్టనున్నారు. దీనిలో ఎకౌంటెన్సీ, కామర్స్, ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్టులతో కొత్త గ్రూపు అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ మేరకు మార్పులకు రంగం సిద్దమైంది.  

Inter Practicals Inter First Year Practicals Telanga Inter First Year Practicals Telangana govt CM Revanth Reddy Telangana Inter Exams Date Out Inter exams Telangana Inter Exams

