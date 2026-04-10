English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Hyderabad Traffic Diversion: హైదరాబాద్ నగర వాసులకు అలర్ట్.. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ మళ్లింపు

Hyderabad Traffic Diversion: హైదరాబాద్ నగర వాసులకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు కీలక సూచనలు చేశారు. మెహిదీపట్నం రైతుబజార్, బస్ స్టాప్ వద్ద జరుగుతున్న స్కైవాక్ నిర్మాణ పనుల దృష్ట్యా.. ట్రాఫిక్ రద్దీని నివారించడానికి నేటి (శుక్రవారం) రాత్రి 12 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు అమలులో ఉంటాయని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ డి.జోయల్ డేవిస్ తెలిపారు.
 
1 /5

మాసబ్ ట్యాంక్, NMDC, SDI హాస్పిటల్ వైపు నుంచి రేతిబౌలి-నానల్ నగర్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను PVNR ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే పిల్లర్ నెంబర్ 2 & 3 (అజీజియా మసీదు) వద్ద మళ్లింపు ఉంటుంది.  

2 /5

ఈ వాహనాలు మెరాజ్ కేఫ్ వద్ద కుడి వైపునకు తిరిగి.. మెహిదీపట్నం పిల్లర్ నెంబర్ 15 వద్ద తిరిగి ప్రధాన మార్గంలోకి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది.  

3 /5

నగర ప్రయాణికులు ఎప్పటికప్పుడు తాజా ట్రాఫిక్ అప్‌డేట్ల కోసం తమ సోషల్ మీడియా వేదికలైన హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఫేస్‌బుక్ పేజీ (facebook.com/HYDTP), ఎక్స్ (ట్విట్టర్) హ్యాండిల్ @HYDTP ను అనుసరించాలని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ డి.జోయల్ డేవిస్ సూచించారు.  

4 /5

ప్రయాణంలో ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి లేదా సహాయం కావాలంటే మా ట్రాఫిక్ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్: 9010203626 కు కాల్ చేయవచ్చని చెప్పారు.   

5 /5

మెహిదీపట్నం వైపు వెళ్లే వాహనదారులు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులను గమనించి.. తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని కోరారు.   

hyderabad traffic Hyderabad Traffic Diversion Mehdipatnam traffic update Hyderabad Traffic Police Advisory

Next Gallery

