Hyderabad Traffic Diversion: హైదరాబాద్ నగర వాసులకు అలర్ట్.. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ మళ్లింపు

Hyderabad Traffic Diversion: హైదరాబాద్ నగర వాసులకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు కీలక సూచనలు చేశారు. మెహిదీపట్నం రైతుబజార్, బస్ స్టాప్ వద్ద జరుగుతున్న స్కైవాక్ నిర్మాణ పనుల దృష్ట్యా.. ట్రాఫిక్ రద్దీని నివారించడానికి నేటి (శుక్రవారం) రాత్రి 12 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు అమలులో ఉంటాయని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ డి.జోయల్ డేవిస్ తెలిపారు.
మాసబ్ ట్యాంక్, NMDC, SDI హాస్పిటల్ వైపు నుంచి రేతిబౌలి-నానల్ నగర్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను PVNR ఎక్స్ప్రెస్వే పిల్లర్ నెంబర్ 2 & 3 (అజీజియా మసీదు) వద్ద మళ్లింపు ఉంటుంది.
ఈ వాహనాలు మెరాజ్ కేఫ్ వద్ద కుడి వైపునకు తిరిగి.. మెహిదీపట్నం పిల్లర్ నెంబర్ 15 వద్ద తిరిగి ప్రధాన మార్గంలోకి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది.
నగర ప్రయాణికులు ఎప్పటికప్పుడు తాజా ట్రాఫిక్ అప్డేట్ల కోసం తమ సోషల్ మీడియా వేదికలైన హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఫేస్బుక్ పేజీ (facebook.com/HYDTP), ఎక్స్ (ట్విట్టర్) హ్యాండిల్ @HYDTP ను అనుసరించాలని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ డి.జోయల్ డేవిస్ సూచించారు.
ప్రయాణంలో ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి లేదా సహాయం కావాలంటే మా ట్రాఫిక్ హెల్ప్లైన్ నంబర్: 9010203626 కు కాల్ చేయవచ్చని చెప్పారు.
మెహిదీపట్నం వైపు వెళ్లే వాహనదారులు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులను గమనించి.. తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని కోరారు.