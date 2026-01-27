Govt Employees Latest News: ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు యోగి సర్కార్ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, అధికారులు తమ స్థిర-చరాస్తుల వివరాలను ఆన్లైన్లో సమర్పించాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ నెల 31వ తేదీలోపు మానవ్ సంపద పోర్టల్లో వివరాలు అప్లోడ్ చేయాలని ఆదేశించింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల (ప్రవర్తన) నియమాలు-1956లోని నియమం 24, సంబంధిత సేవా నియమాల ప్రకారం.. ఆస్తి వివరాలు అందజేయడం తప్పనిసరి అని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగి.. తన భార్య, తనపై ఆధారపడిన కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించిన చరాస్తులు, స్థిరాస్తుల (భూమి, ఇళ్లు, వాహనాలు, బ్యాంకు బ్యాలెన్స్లు, పెట్టుబడులు, నగలు మొదలైనవి) వివరాలు అందజేయాల్సి ఉంటుంది.
ప్రభుత్వ శాఖల్లో అవినీతిని అరికట్టేందుకు.. పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం పెంచేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దాదాపు 8 లక్షల కంటే ఎక్కువ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వివరాలు అందజేయాల్సి ఉంది.
ఆస్తుల వివరాలు అందజేయడంలో ఎలాంటి వెసులుబాటు కల్పించవద్దని ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. జనవరి 31వ తేదీలోపు వివరాలు అప్లోడ్ చేయకపోతే.. జనవరి జీతం ఫిబ్రవరి నెలలో నిలిపివేయనున్నట్లు ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.
అదేవిధంగా ఫిబ్రవరి 1 నుంచి మొదలయ్యే ఏ డిపార్ట్మెంటల్ ప్రమోషన్ కమిటీ (DPC) సమావేశాలకు పరిగణించరు. ఇది ప్రమోషన్స్పై ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల క్రమశిక్షణ, అప్పీల్ నియమాలు-1999 ప్రకారం క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.