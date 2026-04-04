  • Tirumala SSD Tokens: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఎస్ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీలో కీలక మార్పులు.. కొత్త వేళలు ఏమిటంటే.?..

Tirumala SSD Tokens: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఎస్ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీలో కీలక మార్పులు.. కొత్త వేళలు ఏమిటంటే.?..

Ttd key update to devotees on ssd tokens timings: తిరుమలలో ప్రస్తుతం భక్తుల రద్దీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఒకవైపు ఎండలు, అప్పుడే వర్షాలతో భిన్నమైన వాతావరణంలో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈక్రమంలో టీటీడీ ఎస్ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీ వేళల్లో కూడా మార్పులు చేసింది.
కలియుగ దైవం, భక్తుల కొంగు బంగారుం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుంది. ఒకవైపు ఎండలు  మండిపోతున్న కూడా భక్తుల స్వామి వారి దర్శనం కోసం క్యూలు కడుతున్నారు. ఇక వారాంతపు సెలవులు కావడంతో తిరుమల కొండంతా భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి.

ముఖ్యంగా రూ. 300 టోకెన్లు ఉన్నవారికి 4 నుంచి 5 గంటల సమయం దర్శనాలకు పడుతుంది. ఇక ఎస్ఎస్డీ టొకెన్లు  ఉన్నవారికి 5 నుంచి 6గంటల సమయం దర్శనాలకు పడుతుంది. ఎలాంటి టోకెన్లు లేని  భక్తులకు సర్వదర్శనానికి సుమారు 15 గంటల సమయం పడుతోందని టీటీడీ అధికారులు వెల్లడించారు.  

వరుస సెలవులు, విద్యార్థులకు పరీక్షలు ముగియడం వంటి కారణాలతో స్వామివారి మొక్కులు తీర్చుకునేందుకు  భక్తులు తిరుమలకు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. దీంతో వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్ లు అన్ని నిండిపోయాయి.మరోవైపు టీటీడీ సైతం క్యూలైన్ లలో ఉన్న భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది.  

ఇక తిరుమల శ్రీవారి దర్శనాలకు టీటీడీ ప్రతిరోజు ఎస్ఎస్‌డీ టోకెన్లను జారీ చేస్తుంది. శ్రీనివాసం,విష్ణునివాసం, భూదేవీ కాంప్లెక్స్ లలో ఈ టొకెన్లు జారీ చేస్తుంది. దీని కోసం భక్తులు భారీగా తరలి వచ్చి క్యూలైన్ లలో వేచి ఉంటారు. ఆధార్ కార్డు చూపిస్తే టోకెన్ లను ఇస్తారు. ఈ జారీ ప్రక్రియలో టీటీడీ  సమయాలను మార్పు చేసింది.   

కొత్త సమయం ప్రకారం తిరుమలలో ఈ మూడు చోట్ల ఉదయం 5 గంటలకు ఎస్ఎస్‌డీ టోకెన్లను జారీ చేస్తుంది. దీంతో రాత్రి నుంచి భక్తులు శ్రీనివాసం,విష్ణునివాసం, భూదేవీ కాంప్లెక్స్ లలో టోకెన్లు కోసం పడిగాపులు కాస్తున్నారు. సమ్మర్ నేపథ్యంలో టీటీడీ ఈవిధంగా ఎస్ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీలో సమయాల్లో మార్పులు చేసినట్లు తెలుస్తొంది.   

ఈ కొత్త మార్పులు గమనించి స్వామి వారి భక్తులు తిరుమల దర్శనాలకు ప్లాన్ లు చేసుకొవాలని టీటీడీ కోరింది.  ఇక తిరుమలలో నిన్న ఒక్కరోజే 69,445 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, హుండీ ఆదాయం రూ. 3.89 కోట్లుగా నమోదైంది. సమ్మర్ నేపథ్యంలో తిరుమలలో భక్తులకు టీటీడీ తాగు నీరు,అన్న ప్రసాదం,అల్పాహరంల పంపిణిలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంది.

tirumala Tirumala ssd tokes ssd tokens update Tirumala Darshan TTD News slotted sarva darshanam Ssd token distribution timings Sarva Darshan Tokens Tirumal sarva darshan

