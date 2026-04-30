Kavitha Party: మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవితకు బూస్ట్‌.. తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన పార్టీకి ఈసీ ఆమోదం

Big Boost To Kavitha: తెలంగాణలో సరికొత్త రాజకీయాలు చేస్తున్న కవితకు భారీ బూస్ట్ లభించింది. ఆమె స్థాపించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన పార్టీకి ఎన్నికల సంఘం ఆమోద ముద్ర వేసింది. ఈసీ గుర్తించడంతో ఆమె శ్రేణులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ పార్టీ ప్రకంపనలు రేపిన మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవితకు భారీ ఊరట లభించింది. ఆమె స్థాపించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన పార్టీకి ఎన్నికల సంఘం గుర్తింపునిచ్చింది. ఈసీ గుర్తింపునివ్వడంతో తెలంగాణ జాగృతి నాయకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర సేనను టీఆర్ఎస్గా పేరును అధికారికంగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చింది. తెలంగాణ రక్షణ సేన పేరును కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆమోదం తెలిపింది.
పార్టీకి గుర్తింపును ఇస్తూ జారీ చేసిన అనుమతి లేఖను హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లోని కవిత నివాసంలో ఎన్నికల సంఘం అధికారులు లేఖ అందజేశారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సీఈసీ ఆమోదముద్ర తెలపడంతో తెలంగాణ జాగృతి హర్షం వ్యక్తం చేస్తోంది.
ఈనెల 25వ తేదీన మేడ్చల్లో కవిత తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన పార్టీని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. పార్టీని ప్రకటించడంతో జెండాను కూడా ఆవిష్కరించారు.
పార్టీకి ఎన్నికల సంఘం ఆమోదం తెలపడం విచిత్రంగా కనిపిస్తోంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన అసోసియేషన్గా ఉన్న పార్టీని టీఆర్ఎస్గా ఎలా ధ్రువీకరించిందని ప్రత్యర్థులు విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనికితోడు పార్టీకి గుర్తింపునిస్తూ నేరుగా ఇంటికి వచ్చి లేఖ ఇవ్వడం కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన పార్టీతో తాము ప్రజల్లోకి వెళ్తామని.. ప్రతి ఎన్నికల్లోనూ పోటీ చేస్తామని కవిత ప్రకటించారు. పార్టీని ప్రకటించిన సభలో తన తండ్రి, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్పై తీవ్ర అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే.