Gold Price: బంగారంపై భారత్‌దే ఆధిపత్యం? ఇదే జరిగితే తులం బంగారం రూ.50 వేల తగ్గుదల

Big Boost To Gold Market India Will Change Maker To Global Trade: ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైన లోహం బంగారం. ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న బంగారం ఇకపై భారతదేశం ఏం చెబితే అదే నడిచేట్టు ఆధిపత్యం రానుంది. ప్రపంచ బంగారు మార్కెట్‌ను భారత్‌ శాసించబోతున్నది. ఈ విషయాన్ని మార్కెట్‌ వర్గాలు ధ్రువీకరిస్తున్నాయి. ఆ విశేషాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచంలో విలువైన లోహం బంగారం కావడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారానికి అత్యంత విలువ ఉంది. ఉత్పత్తి తక్కువ ఉన్నా బంగరాం వినియోగంలో భారతదేశం అగ్రస్థానంలో ఉంది. అయితే బంగారం మార్కెట్‌ను మాత్రం శాసించడం లేదు. ఇకపై పరిస్థితి తారుమారై భారత్‌ ఎంత చెప్పితే అంత బంగారం ధర ఉంటుందని మార్కెట్‌ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరను నిర్ణయించే స్థాయికి భారతదేశం‌ ఎదుగుతుందని మార్కెట్‌ వర్గాలు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. రానున్న పదేళ్ల కాలంలో బంగారం డిమాండ్‌లో 20 శాతం అవసరాలు దేశీయంగా బంగారం తవ్వకాల ద్వారా జరుగుతుందని తెలుస్తోంది. బంగారం తవ్వకాలు అధికంగా జరిగితే ప్రపంచ పసిడి మార్కెట్‌ను భారత్‌ శాసించవచ్చు.

2047 వికసిత్‌ భారత లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతున్న విషయం తెలిసిందే. వికసిత్‌ భారత్‌ లక్ష్యంలో మైనింగ్ (గనులు) కూడా‌ చాలా కీలకంగా ఉంటుందని వరల్డ్‌ గోల్డ్‌ కౌన్సిల్‌ రీజనల్‌ సీఈవో సచిన్‌ జైన్‌ తెలిపారు. బంగారు బ్యాంకింగ్‌ లేకపోవడంతోనే ప్రపంచ దేశాలు నిర్ణయించిన ధరలను భారత్‌ పాటిస్తోందని వివరించారు.

బంగారు గనులతో ఉద్యోగాలు, విదేశీ పెట్టుబడులు భారీగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని సచిన్‌ జైన్‌ తెలిపారు. ప్రస్తుతం లండన్‌ ఏఎం, పీఎం బెంచ్‌మార్క్‌ ధరలపై భారత్‌ ఆధారపడుతోందని.. దేశీయంగా బంగారు ఉత్పత్తి పెరిగితే వాటిపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదని మార్కెట్‌ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ఆర్‌బీఐతో పాటు బ్యాంకింగ్‌ వ్యవస్థ కూడా బంగారంపై తమ వైఖరి మార్చుకుంటే బంగారం ధరలపై కూడా భారత్‌ ప్రభావం చూపుతుందని మార్కెట్‌ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. రాబోయే కొన్నేళ్లలో అంతర్జాతీయంగా భారతదేశం జ్యుయలరీ హబ్‌గా ఎదిగేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి.

