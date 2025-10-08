DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌.. 6 శాతం డీఏ ప్రకటించిన రాష్ట్ర సర్కార్

DA And DR Hiked By 6 Percent For Govt Employees And Pensioners: పండుగల నేపథ్యంలో ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు శుభవార్త ప్రకటిస్తున్నాయి. దసరాకు ఇప్పటికే కానుకలు అందించగా.. తాజాగా దీపావళిని పురస్కరించుకుని ఓ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ కానుక ప్రకటించింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
పండుగలు వస్తున్నాయంటే అందరి మాదిరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులు కూడా ఆశగా ఎదురుచూస్తుంటారు. అలాంటి వారికి సిక్కిం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త వినిపించింది. భారీ స్థాయిలో కరువు భత్యం ప్రకటించింది. ఈ ప్రకటనతో ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనం లభించనుంది.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కరువు భత్యం (డీఏ), రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు డీఆర్ పెంచుతున్నట్లు సిక్కిం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ప్రాథమిక వేతనం పొందుతున్న ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు అదనంగా రెండు శాతం డీఏ, డీఆర్ పొందనుండగా.. ఇది 55 శాతానికి పెరగనుంది.
తాజా పెంపుతో డీఏ, డీఆర్ 252 శాతానికి పెరుగుతుందని సిక్కిం రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ ప్రకటించింది. ఈ పెంపు 5 జనవరి 2025 నుంచి అమలులోకి వస్తుందని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. అయితే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులతోపాటు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు కూడా ఈ ప్రయోజనం లభించనుండడం విశేషం.
దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు సిక్కిం ముఖ్యమంత్రి ప్రేమ్ సింగ్ తమంగ్ శుభవార్త చెప్పారు. పెంచిన డీఏ, డీఆర్తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనం కలగనుంది.
ప్రభుత్వం ప్రకటించిన డీఏ, డీఆర్ పెంపుతో ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు ఊరట లభించనుంది. కనీస వేతనాల్లో కొంత మెరుగవుతుంది. పింఛన్దారులకు కూడా సాంత్వన లభించనుంది. అయితే పెంచిన డీఏ, డీఆర్ మాత్రం హెచ్ఆర్ఏ, మిగతా వాటిపై ప్రభావం చూపదు.