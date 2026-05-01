Ashu reddy: నా జీవితంలో చేసిన పెద్ద తప్పు అదే.!.. అసలు నిజం బైటపెట్టిన అషురెడ్డి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..

Ashu reddy reveals about her boy friend: అషు రెడ్డి తన మాజీ ప్రియుడి గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. తన మాజీ ప్రియుడి వల్ల కుటుంబమంతా డిస్టర్బ్ అయ్యిందని మాట్లాడారు.
 
బిగ్ బాస్ ఫెమ్ అషు రెడ్డి వివాదంలో ట్విస్ట్ ల మీద ట్విస్ట్ లు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇప్పటికే ఎన్నారై టెకీ ధర్మేంద్ర తనపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నాడని అషురెడ్డి హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ధర్మేంద్ర తండ్రి తన మాత్రం సీసీఎస్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.  

పెళ్లిపేరుతో తన కొడుకు ధర్మేంద్రను 9.35 కోట్లు మోసం చేసిందని తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు తెలంగాణ హైకోర్ట్ తాజాగా.. అషురెడ్డి బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చింది.  సోషల్ మీడియా, మీడియా సంస్థల్లో నిరాధార కథనాలు ప్రచురించరాదని కంటెంట్ క్రియేటర్లకు ఆదేశించింది.  ఆమె ప్రైవసీని గౌరవించాలని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.  

హైకోర్టు  ఉత్తర్వుల తర్వాత అషురెడ్డి ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో  పోస్ట్ పెట్టారు . తనపై వస్తున్న వార్తలన్నీ అవాస్తవాలని, నిరాధారమైనవని ఆమె పేర్కొన్నారు. కోర్టు ఆదేశాలను ఉల్లంఘించి, ఇంకా తప్పుడు ప్రచారం చేసే వారిపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. తనకు మద్దతుగా నిలిచిన వారికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.  

ఈ వివాదం కొనసాగుతున్న వేళ అషురెడ్డి  ఇటీవల జబర్దస్త్ వర్ష హోస్ట్ గా చేసిన ఒక షోలో  అషురెడ్డి పాల్గొనింది. ఈ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ తన మాజీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ను మరల కలవడం జీవింతంలో తాను చేసిన అతి పెద్ద తప్పని అన్నారు. అంతే కాకుండా అతని వల్ల తన తల్లిదండ్రులు కూడా డిస్టర్బ్ అయ్యారన్నారు. తన అపార్ట్ మెంట్ లో తన వల్ల తప్పుడుగా మాట్లాడుకున్నారని చెప్పుకొచ్చారు.

ఒక వేళ నేను తప్పులు చేసి ఉంటే అవన్ని భరిస్తానని అన్నారు. కానీ చేయని తప్పులకు తనను గురించి చాలా తప్పుగా మాట్లాడారన్నారు. ఈ వివాదం వల్ల చాలా రోజులు డిప్రెషన్ లోకి వెళ్లానని అషురెడ్డి అసలు నిజంను బైటపెట్టారు.  

ఇక అషురెడ్డికి సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండింగ్ గా మారారు. కొంత మంది అషురెడ్డిని సపోర్ట్ చేస్తుంగా మరికొంత మంది మాత్రం ఆమెను తిట్టిపోస్తున్నారు. అంత డబ్బులు పెళ్లి పేరుతో నొక్కేసిందని అకౌంట్ డిటైల్స్ లో సహా చూపిస్తున్న ఇంకా బుకాయించడం ఏంటని ఫైర్ అవుతున్నారు.  బెదిరింపులకు పాల్పడిన క్లిప్ పై  కూడా సైతం నెటిజన్లు భిన్నంగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు.

