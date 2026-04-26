Ashu reddy: చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటా.!. సంచలనంగా మారిన బిగ్ బాస్ ఫెమ్ అషు రెడ్డి పోస్ట్.. ఏమనిందంటే..?

Cheating case on Ashu reddy: బిగ్ బాస్ ఫెమ్ అషురెడ్డి పెళ్లిపేరుతో తనను మోసం చేసిందని లండన్ లో ఉన్న టెకీ హైదరాబాద్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఏకంగా రూ.9.35 కోట్లు కాజేసిందని వాపోయాడు. దీనిపై అషురెడ్డి పెట్టిన పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
బిగ్ బాస్ ఫెమ్ అషురెడ్డి మరోసారి వార్తలలో నిలిచారు. తరచుగా తన అందాల ఆరబోతతో ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ లు పెడుతూ సోషల్ మీడియాను కాకరేపుతుంటారు. గతంలో కాంట్రవర్సీ దర్శకుడు ఆర్జీవీతో ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఒక్కసారిగా ఈ భామ సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో అషురెడ్డి తాజాగా మాత్రం పెళ్లి పేరుతో లండన్ లో ఉంటున్న టెకీనీ మోసం చేసిందన్న వార్తలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి తన వద్ద నుంచి రూ.9.35 కోట్లు కాజేసిందని లండన్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్న వై.వి.ధర్మేంద్ర హైదరాబాద్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
షేక్పేట్కు చెందిన ధర్మేంద్ర 2018 లో భారత్కు వచ్చినప్పుడు అషురెడ్డి తో పరిచయమైందని, అది కాస్త కొద్ది రోజుల్లోనే ప్రేమగా మారిందన్నాడు. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి తన వద్ద నుంచి అవసరాల కోసం భారీగా డబ్బులు వసూలు చేసిందన్నాడు. తనతో నుంచి బంగారం,ఆస్తులు కొనుగోలు చేయించుుకని ఆమె పేరు మీద రిజిస్టర్ చేయించుకుందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు.
2018 నుంచి 2025 వరకు తన కుమారుడి నుంచి అషురెడ్డి రూ.9.35 కోట్ల నగదు, సుమారు 5 కిలోల బంగారం, ఫ్లాట్లు, వాహనాలు కొనుగోలు చేయించుకుందని టెకీ తండ్రి వాపోయాడు. ఆమె సోదరి కూడా అదనంగా రూ.50 లక్షలు తీసుకుందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు. ఈ క్రమంలో దీనిపై హైదరాబాద్ లోని సీసీఎస్ లో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
అయితే.. ఈ ఆరోపణ వేళ అషురెడ్డి తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో చేసిన పోస్ట్ వైరల్ గా మారింది. ప్రస్తుతం ప్రచారం అవుతున్నవన్న ఆరోపణలన్ని అవాస్తవమన్నారు. అంతే కాకుండా తనను సంప్రదించకుండా దీనిపై అసత్య కథనాలు ప్రచురిస్తే చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
మరోవైపు అషురెడ్డి చీటింగ్ వివాదం టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో దుమారంగా మారింది. ఇటీవల రీతుచౌదరీ, యాంకర్ విష్ణుప్రియ, సింగర్ మంగ్లీ సైతం ఈ విధంగా వివాదాల్లో చిక్కుకున్నారు. మొత్తంగా ఈ అంశం మాత్రం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ గా మారింది.