Pension Rules: ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఫ్యామిలీ పెన్షన్ రూల్స్ మార్చిన కేంద్రం.. ఆ పనిచేస్తేనే పెన్షన్..!!

Big Change In Family Pension Rules: ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ఫ్యామిలీ పెన్షన్ నిబంధనల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక సవరణలు చేసింది. ఈ కొత్త నిబంధనలు ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల తల్లిదండ్రులకు వర్తిస్తాయి. ఇప్పటి వరకు ఉన్న విధానంలో కొన్ని లోపాలు గుర్తించిన ప్రభుత్వం, వాటిని సరిదిద్దుతూ కొత్త ఆదేశాలను జారీ చేసింది. ఇకపై ఫ్యామిలీ పెన్షన్ పొందాలంటే తల్లిదండ్రులు తప్పనిసరిగా ఒక ముఖ్యమైన ప్రక్రియ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. అదే లైఫ్ సర్టిఫికేట్ (జీవన ప్రమాణ పత్రం) సమర్పించడం.
డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పెన్షన్ అండ్ పెన్షనర్స్ వెల్ఫేర్ (DoPPW) జారీ చేసిన తాజా మార్గదర్శకాల్లో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగి మరణించిన సందర్భంలో అతనికి భార్య లేదా పిల్లలు లేకపోతే, తల్లిదండ్రులకు డిపెండెంట్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ మంజూరు అవుతుంది. ఈ పెన్షన్ ఉద్యోగి చివరిగా పొందిన జీతంలో 75 శాతం వరకు ఉంటుంది. అయితే, ఇది తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ జీవించి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరు మరణించినప్పుడు లేదా ఒంటరి తల్లి/తండ్రి మాత్రమే ఉన్నప్పుడు, పెన్షన్ రేటు 60 శాతంకు తగ్గుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఉన్న నిబంధనల్లో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ లైఫ్ సర్టిఫికెట్ సమర్పించాలనే స్పష్టమైన ఆవశ్యకత లేదు. దీని వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకరు మరణించినప్పటికీ, 75 శాతం పెన్షన్ కొనసాగినట్లు ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఈ సమస్యను నివారించేందుకునే తాజా సవరణలు తీసుకువచ్చింది.
ఇకపై తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ జీవించి ఉన్నప్పుడే, వారిద్దరూ ప్రతి సంవత్సరం లైఫ్ సర్టిఫికెట్ సమర్పించాలి. ఇది సమర్పించని పక్షంలో ఫ్యామిలీ పెన్షన్ చెల్లింపులు నిలిచిపోవచ్చు లేదా తగ్గించే అవకాశం ఉంది. అంటే పెన్షన్ కొనసాగాలంటే లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సమర్పణ తప్పనిసరి.
డీఓపీపీడబ్ల్యూ జారీ చేసిన తాజా సర్క్యులర్ ప్రకారం, సీసీఎస్ (EOP) ఫ్యామిలీ పెన్షన్ రూల్స్ 2023లో ఈ నిబంధనలను స్పష్టంగా చేర్చారు. ఇకపై పెన్షన్ మొత్తం తల్లిదండ్రుల జీవన స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇద్దరూ ఉన్నట్లయితే 75శాతం ఒకరే ఉంటే 60శాతం మాత్రమే అందుతుంది. ఈ మార్పులు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు వర్తిస్తాయి.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ కొత్త నియమాలు పెన్షన్ వ్యవస్థలో పారదర్శకతను పెంచుతాయి, అలాగే తప్పుడు చెల్లింపులను నివారిస్తాయి. పెన్షన్ పొందుతున్న తల్లిదండ్రులు సమయానికి తమ జీవన ప్రమాణ పత్రాలను సమర్పిస్తే ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నెలసరి పెన్షన్ అందుకుంటారు.
కాబట్టి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల తల్లిదండ్రులు లేదా పెన్షన్దారులు ప్రతి సంవత్సరం లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సమర్పించడం మర్చిపోవద్దు. ఇది ఫ్యామిలీ పెన్షన్ నిరంతరంగా కొనసాగడానికి అత్యవసరం.