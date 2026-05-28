Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Rules Change: సామాన్యులకు అలర్ట్.. జూన్ 1 నుండి మారబోయే 5 కీలక నిబంధనలు ఇవే! LPG, UPI లలో భారీ మార్పులు!

Rules Change: సామాన్యులకు అలర్ట్.. జూన్ 1 నుండి మారబోయే 5 కీలక నిబంధనలు ఇవే! LPG, UPI లలో భారీ మార్పులు!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 28, 2026, 02:24 PM IST|Updated: May 28, 2026, 02:24 PM IST

Major Rules Changing From June 1: ప్రతి నెల మొదటి రోజు కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు జరుగుతుంటాయి. ముఖ్యంగా కొత్త రూల్స్ తీసుకురావడం జరుగుతుంది. వాటి ప్రభావం నేరుగ లేదా పరోక్షంగా సామాన్యులపై పడుతుంది. అయితే, జూన్ 1వ తేదీ నుంచి ఎల్పీజీ ధరలతో పాటు, యూపీఐ, ఏటీఎం ఛార్జీలు, పాన్ కార్డ్ రూల్స్ ఏమి ఉండబోతున్నాయో చూద్దాం.
 

banking Rules1/6

బ్యాంకింగ్ రూల్స్‌

జూన్ 1వ తేదీ నుంచి మన దేశంలో కొన్ని మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ప్రధానంగా మొదటి రోజు ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్, యూపీఐ బ్యాంకింగ్ రూల్స్‌ మార్పులు ఉంటాయి. ఫిక్సెడ్‌ డిపాజిట్‌ రేట్లు, సోలార్ ప్యానెల్ ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో కూడా భారీ మార్పులు రానున్నాయి.  

LPG2/6

ఎల్‌పీజీ

జూన్ 1వ తేదీన ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఆయిల్ కంపెనీల ఎల్‌పీజీ, సీఎన్‌జీ, పీఎన్‌జీ గ్యాస్ ధరల్లో మార్పులు చేస్తారు. పాన్ కార్డ్ రూల్స్‌ కూడా మారనున్నాయి. UPI మోసాల్ని అరికట్టడానికి NPCI కొత్త రూల్స్ తీసుకురావడానికి ప్లాన్ చేస్తోంది.   

UPI3/6

యూపీఐ

జూన్ 30వ తేదీ నుంచి యూపీఐ చేసే ముందు బ్యాంకులో అసలైన లబ్ధిదారుల పేరు మాత్రమే చూపిస్తుంది. క్యూఆర్ కోడ్, మొబైల్ నెంబర్ బదులుగా డబ్బు పంపిన వ్యక్తి పేరు కనిపిస్తుంది.  

Pan Card4/6

పాన్ కార్డ్

పాన్ కార్డ్ నిబంధనల్లో కూడా మార్పులు రానున్నాయి. ఎక్కువ లావాదేవీలు చేసేవాళ్లకు కఠినతరం చేస్తున్నారు. ఒకరోజులో రూ.50 వేల కంటే ఎక్కువ డిపాజిట్లు చేస్తే వాటికి కొన్ని రూల్స్ తీసుకువచ్చారు. ఇక ఇండ్లల్లో విగ్రహాలు చేసేవాళ్లకు పది లక్షలు దాటితే పాన్ కార్డ్ తప్పనిసరి చేశారు.  

Solar Panel5/6

సోలార్ ప్యానెల్

సోలార్ ప్యానెల్ ఏర్పాట్లలో కూడా కొత్త రూల్స్ తీసుకువచ్చారు. ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులు, నెట్ మీటరింగ్, సబ్సిడీ ప్రాజెక్టుల్లో ALMM లిస్ట్ I, లిస్ట్ II మాడ్యూల్స్ మాత్రమే వాడాలి. జూన్ 1 తర్వాత లిస్ట్ II నిబంధనల్లో ఎలాంటి మినహాయింపు ఉండదు. దీనివల్ల సోలార్ ప్యానెల్ ధరలు పెరగవచ్చు అని అనుకుంటున్నారు.  

ATM 6/6

ఏటీఎం

ATM ద్వారా డబ్బులు విత్డ్రా చేస్తే బ్యాంక్ ఛార్జీలు పెరగవచ్చు. జూన్ 1వ తేదీ నుంచి కొన్ని బ్యాంక్ ఏటీఎంలలో ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జీలు పెంచనున్నారు. ఫ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్స్‌లో మార్పులు జరగనున్నాయి.

Tags:
rules changing from june 1 2026
lpg cylinder price change june 2026
new upi rules 2026
pan card new rules 2026

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వెండి కొంటున్నారా..త్వరలోనే కుప్పకూలనున్న సిల్వర్ రేట్స్.. ఏకంగా 80,000..!!

వెండి కొంటున్నారా..త్వరలోనే కుప్పకూలనున్న సిల్వర్ రేట్స్.. ఏకంగా 80,000..!!

Silver Price Crash India39 min ago
2

50MP కెమెరా, డైమెన్సిటీ 8500 ప్రొసెసర్‌తో Motorola కొత్త ప్రీమియం ఫోన్.. వివరాలు ఇవే

Motorola Edge 70 Pro58 min ago
3

యాసంగి వడ్లు అమ్ముడుపోలే.. కొత్త పంటకు పెట్టుబడి ఎట్లా? రైతుల ఆవేదన..

Karimnagar news1 hr ago
4

భారీగా పెరిగిన వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్రాండ్ వాల్యూ..15 ఏళ్ల వయసులో కోట్లు సంపాదన!

Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago
5

ఉద్యోగుల ఆశలపై నీళ్లు చల్లినట్లేనా.. 8వ వేతన సంఘంలో భారీ జీతాల పెంపు కష్టమేనా?

8th Pay Commission1 hr ago